MİT binasına savcı baskını 3 istihbaratçı gözaltında

T24- Erzurum Özel Yetkili Savcısı Osman Şanal, Ergenekon kapsamında Erzincan MİT binasına baskın yapıp üç istihbaratçıyı gözaltına aldı

Taraf gazetesinin haberine göre, Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Osman Şanal, dün Erzincan MİT binasını basarak, Müdür Ş.D. ile iki istihbarat elemanını gözaltına aldırdı.



Erzincan’da yürütülen soruşturma kapsamında 18 kasımda İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Üsteğmen Ersin Ergut, Astsubay Başçavuş Orhan Esirger, 25 Kasım günü de İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Nedim Ertan gözaltına alınmış, Erzurum’da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konmuştu.



Savcı MİT binasını bastı



Bu olayla bağlantılı olarak soruşturmayı derinleştiren Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Osman Şanal, Erzincan’a gelerek Ordu Caddesi’ndeki MİT binasına gitti. MİT Müdürü Ş.D. ve iki MİT mensubunu gözaltına alan Osman Şanal, MİT mensuplarının işyeri ve evlerinde de arama yaptırdı. Gözaltına alınan MİT Müdürü Ş.D. ve iki mensubu daha sonra Erzurum’a götürüldü.



MİT’te iç temizlik



Taraf’a konuşan eski bir MİT elemanı, Erzincan’daki Ergenekon gözaltılarını “MİT’te Ergenekon damarı açığa çıktı. Buna şaşmamak gerekir” şeklinde değerlendirdi. Son dönemlerde MİT’in kendi içinde bir dizi soruşturma başlattığını ve “stratejik noktalarda olan bazı isimlerinin yerini değiştirdiğini” belirten eski istihbaratçı, “kirli ilişki” içinde olduğu saptananların ise kurumla ilişiğinin kesildiğini söyledi. Aynı kişi, şu bilgileri verdi:



Ergenekon-MİT ilişkisi



“Milli İstihbarat Teşkilatı son 4-5 yıldan bu yana kendi içinde adeta bir devrim yaptı. Bunu da hiç kimseye yansımadan gerçekleştirdi. Özellikle 7-8 yıl öncesinde devletin diğer birçok kurumunda olan bir dizi sorun MİT’te de vardı. Sayın Müsteşar Emre Taner’in gelmesiyle birlikte, bu alanda çok ciddi adımlar atarak, kurum içinde çok önemli temizlik yaptı. Çünkü her ülkenin en önemli kurumlarından bir istihbarat kurumudur. O kurumda yaşanan çürüme, sorunlar çok ciddi sebeplere neden olabilir. Bu çerçevede bakıldığında Erzincan’da yaşananlar şaşırtıcı değil. Bu tür yansımalar başka illere de yansırsa şaşırmamak gerekir. Erzincan’da yaşanan gelişmelerle ilgili, sürdürülen soruşturma kapsamında MİT’te başka isimlerin de gözaltına alınabilir. Özellikle Ergenekon kapsamında sürdürülen operasyonlar çerçevesinde, MİT, asker ve diğer unsurlar arasında bir dizi ilişki olduğu öteden beri biliniyor. Fakat bunlar somut delillere dayandırılamamıştı. Sanırım şimdi o somut damara ulaşıldı.”