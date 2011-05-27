MİT belgelerine göre MHP'li Özdağ PKK ile görüştü

T24 - AKP’yi PKK ile masaya oturmakla suçlayan MHP’li Ümit Özdağ’ın, PKK ile hem Türkiye’de hem Amerika’da masaya oturduğu ortaya çıktı. MİT belgelerinde görüşmenin ‘gizli’ kalması talebi de var.







Star gazetesinden Cevheri Güven'in haberine göre; MHP’nİn ‘beyin takımında’ yer alan milletvekili adayı Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın, ‘Diyarbakırlı bir işadamı’ aracılığıyla PKK’yla hem Türkiye’de hem de Amerika’da masaya oturduğu, örgüt liderlerinden Murat Karayılan tarafından da Kandil’e davet edildiği ortaya çıktı.

TSK ile bağlantısıyla gündeme gelen Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi ‘nin (ASAM) başkanıyken önce MHP Genel Başkanlığı için ismi geçen ardından MHP İstanbul milletvekili adayı olan Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın, PKK temsilcileriyle yaptığı görüşmeler MİT raporlarına yansıdı. MİT’in çok güvenli bilgileri aktarırken kullandığı “Hassas Kaynak” ifadesiyle gönderilen belge, 4 Mart 2003 tarihini taşıyor. 15 Kasım 2002’de üçüncü bir kişi arabuluculuğunda, PKK mensubu bir kişi ile ASAM Başkanı Özdağ arasında Özdağ’ın ofisinde gerçekleştiği belirtilen görüşmede, Özdağ’a görüşmenin gizli kalacağı konusunda PKK’lılar tarafından güvence verildiği belirtiliyor.



Özdağ’a Kandil’den davet

MİT belgesinde, sözkonusu arabulucunun Mehmet Mehmetoğlu’nun Diyarbakırlı bir işadamı, PKK’lı şahsın ise İrfan Güler olduğu belirtiliyor. 15 Kasım 2002’de gerçekleşen görüşmede PKK temsilcisinin, Ekim 2002’de ASAM Başkanı’nın görüşme talep etmesine rağmen gelmediği, Murat Karayılan’ın ise K. Irak’a davet etmesine rağmen Özdağ’ın gitmediğini dile getirdiği belirtiliyor. Özdağ’ın ise Ekim ayında yurt dışında başka bir konferans daveti nedeniyle görüşmek için Avrupa’ya gidemediğini belirttiği, Karayılan’la görüşmeye gidememesiyle ilgili ise daha ilginç bir gerekçe sunduğu ifade ediliyor.

Karayılan’ın davetine “teşekkür” ettiği belirtilen Özdağ’ın, kendisinin derin devletin adamı olduğuna yönelik kamuoyundaki inancı, görüşmeye gelememe gerekçesi olarak sunduğu belirtiliyor. Özdağ’ın, kamuoyunda bilinenin aksine sorunun diyalogla çözülmesine olan inancını PKK temsilcisine ifade ettiği de belgeye yansıyan bilgiler arasında. MİT belgesinde PKK Temsilcisi’ne Özdağ’ın verdiği kritik bilgiler de yeralıyor.1997 yılında ABD’de dönemin PKK temsilcileriyle görüşen Özdağ, “Örgüt silahları sustursun, silahlı güçlerini sınırların dışına çeksin, soruna tartışma ve çözüm zemini doğar” dediğini ancak buna karşılık bulamadığını belirtiyor.



MHP’nin ‘ŞAHİN’lerinden

Bahçeli’nin İstanbul 2. Bölge 4. Sıradan aday gösterdiği Ümit Özdağ, geçtiğimiz ay görkemli bir törenle MHP’ye katılarak Bahçeli tarafından rozet takılmıştı. Özdağ’ın hem Türkiye’de hem de Amerika’da PKK’nın üst düzey isimleriyle yaptığı görüşmeler, MİT’in çok gizli belgelerinde yeraldı.



Hükümeti hep ‘müzakere’ ile eleştirdi

MİT raporlarında PKK’yla pazarlığı ortaya çıkan MHP milletvekili adayı Ümit Özdağ, son dönemlerde AK Parti hükümetine yönelik ‘PKK’yla müzakare ediyorlar. MHP müzakere değil mücadele yapacak’ eleştirileriyle öne çıkıyordu. Son olarak CNN Türk’de “Ne Oluyor” programına katılan Özdağ, medyanın MHP’nin söylemlerini çarpıttığını, terörle müzakere değil mücadele edeceklerini ve Güneydoğu halkı üzerinde PKK baskısı olduğunu, gerçek demokrasi için bu baskının ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi. Özdağ, PKK ile müzakarelere ilişkin şu eleştirilerde bulunmuştu: “Şu anda hazırlanan AKP Anayasası’nın yazarlarından birisi de Abdullah Öcalan’dır. İmralı’da, Öcalan’la neyin müzakeresi yapılıyor? Her halde Öcalan’ın sağlık durumu veya PKK’lıların dağdan inmeleri sonrasında hangi işlere yerleştirilecekleri değil. Müzakere edilen yeni anayasadır. AKP ‘çakma milliyetçilik’ yaparak oy toplamaya çalışıyor.”



‘Yine görüşelim’ diye ayrılıyorlar

MİT raporlarına yansıyan pazarlıklara göre Özdağ ile PKK 2002’de masaya oturdu ve bu görüşmeler MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Başbakan Yardımcısı olduğu dönemde MGK Genel Sekreterliği’ne de iletildi. MİT raporuna göre, Özdağ bu görüşmelerde PKK temsilcisiyle ‘örgüt silahlı güçlerini sınırların dışına çeksin, soruna tartışma ve çözüm zemini doğar’ teklifini iletti ancak bu istek örgüt tarafından reddedildi. Görüşmeyi yararlı bulan Özdağ’ın, bu tür görüşmelerin devam etmesini istediğini söyleyerek “gizlilik” ricasında bulunduğu ve konuyu üst düzeyde tanıdığı dostlarına ileteceğini belirttiği belgede yeralıyor.







