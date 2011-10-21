MİT Aziz Yıldırım'a haber mi uçurdu?

T24 - MİT İstanbul Bölge Başkanı İsmail Nişancı'nın "Futbolda Şike" soruşturması kapsamında ifade verdiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Nişancı'ya Aziz Yıldırım ile yaptığı ve dinlemeye takılan bir telefon konuşmasının içeriği soruldu
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Nişancı'yla Yıldırım arasındaki telefon görüşmesinin "Futbolda şike soruşturması" nın devam ettiği günlerde yapıldığı ve amacınını üstü kapalı "Yıldırım’ı uyarmak" olduğu iddia ediliyor.
Adli çevrelerden sızan bilgilere göre Nişancı bu görüşmede Yıldırım'a “Hakkında bir şeyler duydum. Seninle ilgili bir şeyler var. Kendine dikkat et" dedi.
Dinlemeye takılan bu konuşmanın Yıldırım'ın da Nişancı’ya hitaben “Tamam. Bana bir şey olmaz" sözleriyle son buldu.
Geçtiğimiz günlerde bilinmeyen bir nedenle adliyeye gelen savcı Mehmet Berk’e söz konusu telefon görüşmesi ifade verdi. Nişancı’ya konuşmasında neyi kastettiğinin sorulduğu belirtildi.