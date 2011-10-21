MİT Aziz Yıldırım'a haber mi uçurdu?

T24

Nişancı'yla Yıldırım arasındaki telefon görüşmesinin "Futbolda şike soruşturması" nın devam ettiği günlerde yapıldığı ve amacınını üstü kapalı "Yıldırım’ı uyarmak" olduğu iddia ediliyor.Adli çevrelerden sızan bilgilere göre Nişancı bu görüşmede Yıldırım'a “Hakkında bir şeyler duydum. Seninle ilgili bir şeyler var. Kendine dikkat et" dedi.Dinlemeye takılan bu konuşmanın Yıldırım'ın da Nişancı’ya hitaben “Tamam. Bana bir şey olmaz" sözleriyle son buldu.Geçtiğimiz günlerde bilinmeyen bir nedenle adliyeye gelen savcı Mehmet Berk’e söz konusu telefon görüşmesi ifade verdi. Nişancı’ya konuşmasında neyi kastettiğinin sorulduğu belirtildi.