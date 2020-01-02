MİT, Arnavutluk'ta operasyon yaptı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Arnavutluk'ta düzenlediği operasyonla yakaladığı Harun Çelik'i Türkiye'ye getirerek, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.



MİT'in, Arnavutluk'ta düzenlediği operasyonla "FETÖ üyesi" olduğu iddia edilen Harun Çelik yakalandı. Uçakla Türkiye'ye getirilen Harun Çelik, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polisine teslim edildi. ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen Harun Çelik İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.



Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam eden Çelik, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.