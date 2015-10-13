MİT, 2016 bütçe payını yüzde 36 artırdı, 1.6 milyar lira pay alacak!

Türkiye'de yaşanan katliamlarda etkin bilgi akışı sağlayamadığı eleştirilerine hedef olan MİT, 2016 bütçesinde payını yüzde 36 artırdı. MİT’e bütçeden 1.6 milyar lira verilecek.

Pelin Ülker'in Cumhuriyet'te yer alan haberine göre, 7 Haziran seçimleri sonrası çözüm sürecinin buzdolabına konulması, artan terör saldırıları ve Diyarbakır’dan bu yana art arda yaşanan katliamların ardından 2016 yılında güvenlik tedbirlerine ayrılan bütçedeki artış dikkat çekti. En çarpıcı artış ise failleri hala bulunamayan katliamlarda etkin bilgi akışı sağlayamamakla suçlanan Milli İstihbarat Teşkilatı’na (MİT) ait bütçede yapıldı.

MİT bütçesi, Başbakanlık, TBMM, Afet Yönetim Başkanlığı, Enerji Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı bütçelerini solladı. 1 milyar 682 milyon liralık Ekonomi Bakanlığı bütçesi ile de neredeyse denk hale geldi.

Mit bütçesinde son 10 yılda artış yüzde 419’u buldu. 2006’da 315 milyon 439 bin olan bütçe bu yıl 1.5 milyarı aştı. Hükümetin hazırladığı 2016-2018 Orta Vadeli Mali Plan’da (OVMP) yer alan 2016 yılı bütçe ödenek teklif tavanlarına göre, MİT bütçesi geçen yıla oranla yüzde 36.3 artırıldı. Geçen yılki OVMP’de 2016 için MİT’e ayrılan bütçe 1 milyar 200 milyon 562 bin liraydı. Bu yıl 2016 bütçesi 1 milyar 636 milyon 803 bin liraya çıkarıldı. Özetle bütçede 436 milyon 241 bin lira artış yaşandı. Bu artış da büyük oranla sermaye giderleri kaleminden kaynaklandı. Yani MİT yatırımlarını artıracak.

Çözüm sürecinin buzdolabına konulması da bütçede etkisini gösterdi. Jandarma Genel Komutanlığı’nın bütçesi yüzde 15.7 yükseltilerek 6 milyar 985 milyon 776 bin liradan, 8 milyar 84 milyon 47 bin liraya çıkarıldı.

Buzdolabı etkisi

Milli Savunma Bakanlığı’nın yüzde 7 artırılarak 26 milyar 117 milyon 530 bin liraya yükseltilirken, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ayrılan yüzde 6.4 artışla 20 milyar lirayı geçti. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği bütçesi de yüzde 5 artışla 25 milyon 702 bin liraya çıktı.

İç İşleri Bakanlığı bütçesi 4.5 milyar lirayı aşarken, Adalet Bakanlığı bütçesi yüzde 15.3 artışla 9 milyar 406 milyon 619 bin liraya çıkarıldı.

Dikkat çekici bir diğer artış da Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bütçesinde yapıldı. Göç İdaresi’nin bütçesi yüzde 31.8 artırılarak 205 milyon 614 bin liradan 271 milyon 20 bin liraya yükseltildi. Türkiye’deki Suriyeli mülteci sayısı resmi rakamlara göre 2 milyona dayanmış durumda.

Tüm bakanlıkların bütçesinde artış görülürken Enerji Bakanlığı bütçesindeki düşüş ise dikkat çekti. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı bütçesi 1 milyar 554 milyon 725 bin liradan 926 milyon 671 bin liraya indirildi.

Türkiye’nin en büyük gider kalemine sahip kurumlarından Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçesi ise 6 milyar 223 milyon 63 bin liradan 6 milyar 482 milyon 979 bin liraya yükseltildi.

Ödenekte aslan payı Maliye’nin

Bütçe ödeneklerinde en fazla pay ayrılan ilk 3 idare, bu yıl da değişmedi. Maliye Bakanlığı’na 131 milyar 177 milyon lira ödenek ayrıldı. Milli eğitim Bakanlığı, 74 milyar 419 milyon lira ödenek tavanı ile ikinci sırada yer alırken, faiz ödemeleri nedeniyle Hazine Müsteşarlığının da bütçesi yüksek tutularak 70 milyar 811 milyon lira oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na 28 milyar 431 milyon lira, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na 24 milyar 242 milyon lira ayrıldı.