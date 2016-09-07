MİT 2015'te 1 milyar 108 milyon 220 bin lira harcadı

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) 2015 Yılı Faaliyet Raporu’nda kurumun bütçesinin 1 milyar 108 milyon 220 bin TL olduğuna dikkat çekildi. 2015 yılında gerçekleşen işlemleri takiben MİT’in bütçesine ekleme yapıldığı ve kuruma toplam 90 milyon 518 bin TL ek ödenek ayrıldı.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre, MİT Faaliyet Raporu’nda, teşkilatın 2015 yılı bütçesinin Bütçe Kanunu ile 1 milyar 108 milyon 220 bin TL olduğuna dikkat çekildi. Yıl içerisinde gerçekleşen işlemleri takiben MİT’in bütçesine ekleme yapıldığı anlatılan rapora göre kuruma 106 milyon 727 bin ek bütçe verildi.

Ek bütçenin yaklaşık 16 milyon 208 bin TL’si düşülerek, kuruma toplam 90 milyon 518 bin TL ödenek ayrıldı. Yine rapora göre 198 milyon 738 bin TL olan toplam ödenekten 175 milyon 927 bini 2015 yılı içinde harcandı.