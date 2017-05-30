"MİT, 16 bin kişilik yeni ByLock listesi hazırladı, 130 bin pasaporta el kondu" iddiası

Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Kelkitlioğlu, Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından 16 bin kişilik yeni "Bylock" listesi hazırlandığını, bu kapsamda 130 bin pasaporta el konduğunu iddia etti.

"İstanbul Emniyeti MİT'in yazısına istinaden ilk adımı atıp, kaçmalarını engelledi. Şimdi hesap verecekleri günü bekliyorlar" diyen Kelkitlioğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu arada İstanbul Emniyeti'nin firarları önlemek için yoğun bir çaba sarf ettiğinin de altını çizmek isterim. Bu çerçevede 130 bin kişinin pasaportu iptal edildi, halen de 30 bin kişinin incelemesi sürüyor. FETÖ'yle mücadele ekstra ciddiyet isteyen ve mutlaka sonlandırılması gereken bir sorun... Ve iyi ki bu ciddiyeti kavrayan kadrolar da mevcut! Günü geldiğinde o kadroların emeklerinin değerini çok daha iyi anlayacağız"

Murat Kelkitlioğlu'nun "16 binlik listede kimler yok ki!" başlığıyla yayımlanan (30 Mayıs 2017) yazısı şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her fırsatta bir beka sorunu olarak dillendirdiği FETÖ'yle mücadele konusunda ilgili birimler aralıksız çalışıyor.

Devletin kılcallarına kadar sızmış olan ve kendilerini çok iyi kamufle eden FETÖ'cü hainlerle ilgili en büyük görev ise MİT'e düşmüş durumda. Özellikle, çalışmalar örgütün haberleşme sistemi ByLock üzerinde yoğunlaştı. Bugüne kadar yüz binlerce ismin yer aldığı listeler oluşturuldu ve hâlâ oluşturulmaya da devam ediyor.

Son olarak sadece İstanbul Emniyeti'ne 16 bin kişilik bir liste daha yollandı. İlk tedbir olarak, bugüne kadar kendilerini gizlemeyi başarmış olan listedekilerin tamamının pasaportlarına el konuldu. Zira, öyle isimler vardı ki, deşifre olduklarını anladıklarında anında soluğu yurtdışında alabilirlerdi.

Kamuoyunun yakından tanıdığı STK yöneticileri, işadamları ve gazetecilerinin yer aldığı listedekileri duyunca 'yok artık' demekten kendimi alamadım.

MİT'in araştırmasına göre bu isimlerden birçoğu 2014 yılından itibaren ByLock kullanmaya başlamış, hatta aralarında 'kırmızı liste'de olanlar dahi var... Yani çoğu örgütün yönetim kadrosunda olanların yer aldığı listedeler!

Neyse ki, İstanbul Emniyeti MİT'in yazısına istinaden ilk adımı atıp, kaçmalarını engelledi. Şimdi hesap verecekleri günü bekliyorlar!

Bu arada İstanbul Emniyeti'nin firarları önlemek için yoğun bir çaba sarf ettiğinin de altını çizmek isterim. Bu çerçevede 130 bin kişinin pasaportu iptal edildi, halen de 30 bin kişinin incelemesi sürüyor.

FETÖ'yle mücadele ekstra ciddiyet isteyen ve mutlaka sonlandırılması gereken bir sorun... Ve iyi ki bu ciddiyeti kavrayan kadrolar da mevcut! Günü geldiğinde o kadroların emeklerinin değerini çok daha iyi anlayacağız!