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MİT, 13 kişilik IŞİD militanı listesi açıkladı

13 IŞİD militanın Türkiye üzerinden Avrupa’ya geçmeyi planladığı öğrenildi

11 Ocak 2016 12:46

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Avrupa ülkelerine yönelik eylem hazırlığında olan 13 IŞİD militanının ismini deşifre etti.

Halen Suriye’de bulunan ve kimlikleri belirlenen IŞİD üyesi 9’u kadın 13 militanın Türkiye üzerinden Avrupa’ya geçmeyi planladığı öğrenildi. Almanya, Hollanda ve Fransa başta olmak üzere tüm Avrupa ülkeleri uyarıldı. 4 Ocak tarihinde IŞİD militanlarının isimleri tüm ülkelere bildirildi.

 

Türkiye'den geçecekler

 

Habertürk'te yer alan habere göre, 9’u kadın 13 militanın ismini, anne ve baba adını, doğrum yeri ve yılını tespit eden MİT bilgileri ülkedeki tüm birimlerle de paylaştı. Özellikle kadın militanlara karşı duyarlı olunması, sınır kapılarında pasaport kontrollerinin sıklaştırılması istendi. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne de konu hakkında bilgi verildi. MİT’in tespit ettiği Avrupa’yı kana bulamak isteyen militanların yaşları 16 ile 30 arasında değişirken ikisinin kardeş olduğu belirtildi.

İşte MİT'in açıkladığı isimler:

*Farah Al-Muhammad (1993) *Fatima Al-Yaseen (1990) *Safaa Al-Yaseen (2000) *Widad Al–Juwair (1988) *Sawsan Al-Ojairi (1991) *Hind Al-Fahel (1989) *Rawan Al-Shughaif (1998) *Fadya Al-Humaidi (1998) *Nisreen Al-Khuder (1992) *Yaseen Al-Fahed (1989) *Ammar Al-Ufaidi (1986) *Abu Muhammad Al-Halabi *Yossef Halabiyeh

 

 

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