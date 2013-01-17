Anayasa Mahkemesi, MİT yasasındaki Hakan Fidan değişikliğini iptal etmedi

Anayasa Mahkemesi, MİT mensuplarına soruşturması yapılmasını Başbakanın iznine bağlayan Kanun'un iptal istemini reddetti.

Anayasa Mahkemesi, MİT mensupları veya bazı kamu görevlileri hakkındaki ceza soruşturmalarını başbakan izni şartını yeniden düzenleyen 6278 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un iptal istemini reddetti.

CHP, Kanun'un 1. maddesiyle 1 Kasım 1983 günlü, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun başlığıyla birlikte değiştirilen 26. maddesinde yer alan "... veya belirli bir görevi ifa etmek üzere kamu görevlileri arasından Başbakan tarafından görevlendirilenlerin ..." ibaresi ile "... ya da 5271 sayılı Kanun'un 250. maddesinin birinci fıkrasına göre kurulan ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçları işledikleri iddiasıyla ..." ibaresinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

İptal istemini bugünkü gündem toplantısında karara bağlayan Anayasa Mahkemesi, kanunun yürürlüğünün durdurulması ve iptal istemini reddetti.

Kanun, 1 Kasım 1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 26. maddesi başlığıyla birlikte şöyle değiştiriyor:

'Soruşturma izni'

Madde 26 MİT mensuplarının veya belirli bir görevi ifa etmek üzere kamu görevlileri arasından Başbakan tarafından görevlendirilenlerin; görevlerini yerine getirirken, görevin niteliğinden doğan veya görevin ifası sırasında işledikleri iddia olunan suçlardan dolayı ya da 5271 sayılı Kanun'un 250. maddesinin birinci fıkrasına göre kurulan ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçları işledikleri iddiasıyla haklarında soruşturma yapılması Başbakanın iznine bağlıdır."