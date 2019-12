'Misyonerlik diye geldiler kitabı da aldılar'

T24

SEÇİM HİLESİ YAZILARI





'MUTLAKA YAYIMLAYACAĞIZ'



'Ergenekon' soruşturması kapsamında evi aranan Prof. Dr. Zekeriya Beyaz'dan açıklama geldi.Evinde aramanın ardından gazetecilerle konuşan Beyaz, polislerin evinde yaklaşık 14.5 saat kaldıklarını anlatan Beyaz, ''İki bin sayfalık evraka el koydular ve götürdüler. Konu ne? Konu, misyonerlere karşı halkı kışkırtmak veya tahrik etmek..." dedi."Ben böyle bir suç işlemişim ve bu suçun belgelerini arıyorlar. Doğrudur aslında, ben misyonerlere karşı halkımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı sürekli uyardım'' diyen Beyaz, Said Nursi ve Fethullah Gülen hakkında kitap yazdığını, bunların belgeleri alınırken, "Ama sizin konunuz bu değil" dediğini ve karşılığında 'Hayır, bunu da alırız' dendiğini söyledi.''Türkiye'de çok sayıda ev kiliseleri açıldı. Çocuklarımızın nicelerini Hristiyan yaptılar, bunlara karşı duramadık. Bundan 5-6 yıl önceki o yoldaki mücadelemizi de bugün suç olarak karşımıza çıkartıyorlar" diyen ve "Ben bunu anladım. Tamam arasınlar, o yolda bende sayısız belgeler vardır. 'İstediğiniz kadar alın' dedim" diyen Beyaz şöyle devam etti:"Ama konu ondan ibaret değil. Ben, Said Nursi ve Fethullah Gülen'in dini ve milli yönden çeşitli zararlı taraflarını kitap halinde yazıyorum. Baktım, bunların belgelerini alıyorlar. 'Ama sizin konunuz bu değil' dedim. 'Hayır, bunu da alırız' dediler. Onları toplamaya başladılar."Ayrıca, seçim hilesine karşı önlem alınması yolunda bir takım önerilerde bulunduğunu, yazılar yazdığını vurgulayan Beyaz, ''Baktım, o yazıları alıyorlar. Kısacası, mevcut iktidarın sanki himayesi şeklinde bir durum hissettim. Bu yüzden bir takım tartışmalar oldu, dolayısıyla işin uzamasına yol açtı.Karşılıklı saygıyla ayrıldık. Tutuklama veya gözaltına alma şeklinde bir işlem yapmadılar. Sonuçta bundan sonra yargıda ne olur ne olmaz onu bilemiyorum ama Türk ve Müslüman çocuklarını, ailelerini misyonerliğe karşı korumaya sonuna kadar devam edeceğim'' diye konuştu.Beyaz, ''Kitabınız sonuçlanmış mıydı, basım aşamasında mıydı?'' sorusu üzerine de ''Henüz değil. Elimizde kaldıysa veyahut da yenileyeceğiz ama mutlaka yayımlayacağız'' dedi.''Elinizde kitabın bir nüshası kaldı mı?'' sorusuna karşılık da Beyaz, ''Bilgisayarda ne varsa aldılar. Bize de bir suret verdiklerini söylediler. Ama içinde var mı yok mu bilmiyoruz. Açıp bakacağız ama birçok belgeleri aldılar'' yanıtını verdi.Beyaz, bu aramanın nedenine ilişkin düşüncesinin sorulması üzerine, anlattıkları ile ilgili olduğunu düşündüğünü kaydetti.''Kitaba vurgu yapıyor musunuz?'' sorusu üzerine de Beyaz, ''Hayır, ben genel manada söylüyorum. Olanı anlatıyorum. Şurada özel olarak bir suçlama veya saptırma yapmayı uygun görmüyorum'' dedi.Beyaz, ''Üzerinizde bir baskı hissediyor muydunuz, bu arama sizin için sürpriz oldu mu?'' sorusuna da şu yanıtı verdi:''Zaman zaman söylüyorum. Aylık telefon masrafım çok düştü. Arayan, soran yok. Korkuyorlar, beni aradıkları zaman 'ben de takılırım' diye aramıyorlar. Biz de kimseyi aramıyoruz. Televizyonlar çağıramıyor, korkuyor. Gazeteler yazı yazdırmıyorlar, beyanatımızı vermiyorlar. Dolayısıyla biz toplumdan tecrit edildik, baskı altındayız.Özgürlüğüm yoktur, diyorum. Neden? Benim özgürlüğüm konuşmakladır, yazmakladır, televizyonlardır, gazetelerdir, beyanatlardır. Bu millet bana yüksek maaş veriyor, emekli olmuşum, yıllardan beri kitaplar yazıyorum ama kitaplarıma ambargo koyuyorlar. Hiçbir dağıtıcı almıyor, çünkü herkes baskı altında, korkuyor. Bu da onun bir parçasıdır. Olabilir ama biz yalnız Allah'tan korkarız.''Bir gazetecinin, ''Yazdığınız makalelerin ya da yaptığınız araştırmaların Zirve Yayınevi'ndeki katliamla bir alakası var mı?'' sorusu üzerine de Beyaz, ''Bana öyle bir şey sormadılar. Sadece 'misyonerlere karşı halkı kışkırtmak' şeklinde bir ifade var arama kararında, onu ifade ettiler'' diye konuştu.Beyaz, ''Umre'ye gidecekmişsiniz, herhangi bir yurt dışı yasağı koydular mı?'' sorusuna karşılık da ''Şu anda bir şey söylemediler. Aslında bugün pasaportumu yenileyecektim ama olmadı, bakalım yarın ne getirir'' dedi.Hayatın devam ettiğini dile getiren Beyaz, ''Elin, kolun, dilin olursa mücadeleye devam edebilirsin. Ama biz niyetimizi ortaya koymuşuz. Allah, millet ve vatan yolunda mücadeleye devam edeceğiz'' şeklinde konuştu.Beyaz, yazdığı kitabın isminin sorulması üzerine de ''İsim baskı esnasında ortaya çıkar. Her şey burada olmaz'' dedi.