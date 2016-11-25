Mistura: Halep'in doğusu kalmayabilir

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'nin başkenti Şam'daki ziyaretinin ardından Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung'a izlenimlerini anlattı. Halep'in doğusunun geleceğine ilişkin "çok endişeli" olduğunu belirten Mistura, "Şimdiye kadar olduğu gibi devam ederse Noel'e kadar Halep'in doğusu artık olmayacak" değerlendirmesinde bulundu.

Halep'in doğusunda yaklaşık 255 bin kişinin abluka altında kaldığını tahmin ettiğini ifade eden de Mistura, "Bu kişiler iki aydan fazla bir zamandır abluka altında ve Rusya Federasyonu'nun tek taraflı olarak bombardımana ara verdiği 24 gün dışında, aralıksız bombalanıyorlar" dedi. Mistura, bombardımanlarda hastanelerin de zarar gördüğünü vurguladı.

BM temsilcisi Mistura, "sorunun askeri çözümle üstesinden gelinemeyeceği gerçeğini hepimiz biliyoruz" diye sözlerini sürdürdü. Şam yönetiminin tamamen tahrip ederek Halep'in doğusunu geri alabileceğini belirten Mistura, ancak bunun insanlar için büyük bir trajedi olacağını dile getirdi.

On binlerce mültecinin daha Türkiye'ye doğru hareket edebileceğini söyleyen Mistura, bölgenin geleceğine ilişkin şu tahminde bulundu: "Önümüzdeki yıllarda kırsal kesimlerde ve aynı zamanda büyük şehirlerde de bombalı araçlarla devam eden bir gerilla savaşı olabilir. Bundan Rus tarafı da dahil kimsenin çıkarı olmaz. Bu nedenle doğu Halep için bir uzlaşmanın şart olduğuna inanıyoruz."

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı da uyaran Mistura, Şam yönetimi doğu Halep'i geri alsa da sorunun ancak siyasi bir çözümle giderilebileceğini vurguladı.

Yardım konvoyu bekliyor

Öte yandan BM İnsani Yardımlardan Sorumlu Özel Temsilcisi Jan Egeland, Halep'in doğusuna yardım ulaştırabilmek için Şam yönetimi ve Rusya'dan yeşil ışık beklediklerini söyledi.

Yardım sevkiyatı için isyancıların onay verdiğini belirten Egeland, Türkiye'de ve Halep'in batısında gıda malzemesi yüklü tırların bekletildiğini, bu büyük çaplı sevkiyat için 72 saat önceden hazırlık yapılması gerektiğini anlattı.

Egeland, bu yardımların yapılmaması durumunda oradaki insanların açlıktan ölebileceği uyarısında bulundu.

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dpa/AFP/Reuters/HS/BK