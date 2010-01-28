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'Mıstık, seni gördüğüm için daha kötü oldum'

Norveç’te yaşayan hem Türk hem de Norveç vatandaşı olan K.K (17) ve S.U (18), Anıtkabir Hatıra Defteri’ne hakaret içeren yazı yazdı

28 Ocak 2010 02:00

T24 - Norveç’te yaşayan hem Türk hem de Norveç vatandaşı olan K.K (17) ve S.U (18), Anıtkabir Hatıra Defteri’ne hakaret içeren yazı yazdı.

İki gencin, “Şaka yaptık. Suç olduğunu bilmiyorduk” savunması ceza almalarını engellemedi. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, gençlerin cezasını 11 ay 7’şer güne indirerek onadı.

Yaz tatili için gelen K.K ve S.U 4 Temmuz 2005’te, Anıtkabir’i ziyaret etti. Anıtkabir Müzesi’ndeki hatıra defterine K.K, “Mıstık, seni gördüğüm için daha kötü oldum, Allah razı olsun diyeceğim ama demiyorum, yaptıkların için teşekkürler, ama seni hiç gözüm tutmuyor” yazdı. S.U ise “Tipini s.k” diye yazarak sövdü. Şikayet üzerine iki genç, Anıtkabir güvenlik görevlilerince gözaltına alındı. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi’nce tutuklanarak, Elmadağ Çocuk Islahevi’ne gönderilen iki genç hakkında Atatürk’e hakaretten dava açıldı.

Çocuk mahkemesi yargıladı Ankara Çocuk Mahkemesi, çocukları önce Atatürk’e hakaretten 1 yıl 10 ay 15’er gün hapis cezasına çarptırdı. Olay tarihinde 18 yaşından küçük olmaları nedeniyle cezayı üçte bir oranında azaltarak 1 yıl 3’er aya indirildi.

Mahkumiyet kararı temyize gitti. Yargıtay 11. Ceza Dairesi hükmü onadı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, iki gencin 18 yaşından küçük olmaları nedeniyle cezanın yarı oranında indirilmesi gerektiğini belirterek, onama kararına itiraz etti. Yargıtay Ceza Genel Kurulu itirazı kabul ederek, sanıkların 11 ay 7’şer gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

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