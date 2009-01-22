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Dünya

Miss World finalistinin elleri ayakları kesildi

Güzellik yarışması Miss World finalisti 20 yaşındaki Brezilyalı mankenin, ciddi bir enfeksiyon sonucu elleri ve ayakları kesildi

22 Ocak 2009 02:00

Güzellik yarışması "Miss World" finalisti 20 yaşındaki Brezilyalı mankenin, ciddi bir enfeksiyon sonucu elleri ve ayakları kesildi.

Yerel basın kuruluşlarındaki haberlere göre, doktorlar, üriner enfeksiyonun vücuduna yayılması yüzünden Mariana Bridi da Costa'nın ellerini ve ayaklarını kesmek zorunda kaldı.

Mankenin arkadaşı Thiago Simoes ise, 30 Aralıkta rahatsızlanan genç kadının yanlış teşhis koyması yüzünden bu duruma düştüğünü belirtti. Baba Agnaldo da Costa da, kızının hayatı için endişe duyduğunu belirtti.

Mariana Bridi Miss World'de iki kez finale kalmış, Çin'de geçen yıl yapılan "Miss Bikini International" yarışmasına katılmıştı.

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