Miss World finalistinin elleri ayakları kesildi

Yerel basın kuruluşlarındaki haberlere göre, doktorlar, üriner enfeksiyonun vücuduna yayılması yüzünden Mariana Bridi da Costa'nın ellerini ve ayaklarını kesmek zorunda kaldı.Mankenin arkadaşı Thiago Simoes ise, 30 Aralıkta rahatsızlanan genç kadının yanlış teşhis koyması yüzünden bu duruma düştüğünü belirtti. Baba Agnaldo da Costa da, kızının hayatı için endişe duyduğunu belirtti.Mariana Bridi Miss World'de iki kez finale kalmış, Çin'de geçen yıl yapılan "Miss Bikini International" yarışmasına katılmıştı.