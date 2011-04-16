-MİSRATA'YA ROKET SALDIRISI BEYRUT (A.A) - 16.04.2011 - Libya'daki muhalifler, hükümet güçlerinin sabah saatlerinde Misrata kentine roket saldırısı düzenlediğini açıkladı. Muhaliflerin sözcülerinden Abdülbasset Ebu Mizerik, uluslararası ajanslara telefonla yaptığı açıklamada, hükümet güçlerinin Misrata'daki bir sanayi bölgesine en az 100 roket attığını söyledi. -ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR- Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı kuvvetler ile muhalifler arasında Ecdebiye kentinin batısında şiddetli çatışmalar meydana geliyor. Çatışma bölgesindeki basın mensupları, havan topu, roket ve otomatik silahların kullanıldığı çatışmalarda yaralanan muhaliflerin isyancıların kalesi Bingazi'ye gönderildiğini bildirdiler. Bölgedeki gazeteciler, isyancıların NATO'nun hava taarruzlarının yardımıyla hükümet güçlerine karşı mevzilerini ilerlettiklerini ve Brega'ya 35 km mesafede bulunduklarını belirttiler. Bu arada, Sınır Tanımayan Doktorlar adlı sivil toplum kuruluşu, Misrata'daki çatışmalarda yaralanan 64 kişinin de aralarında bulunduğu 99 kişinin Tunus'un liman kenti Zarzis'e gemiyle tahliye edildiklerini bildirdi. Gemide 7 doktor, 6 hemşire ve 1 psikoloğun bulunduğunu belirten STK, tahliye edilen 10 yaralının durumunun ağır olduğunu, üçünün suni solunum cihazına bağlı olduklarını kaydetti. Yaralıların derhal Zarzis hastanesine nakledildikleri belirtildi.