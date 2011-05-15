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Dünya

MİSRATA'NIN KONTROLÜ MUHALİFLERDE TRABLUS (A.A)

15 Mayıs 2011 19:45

-MİSRATA'NIN KONTROLÜ MUHALİFLERDE TRABLUS (A.A) - 15.05.2011 - Libyalı muhalifler, ülkenin batısındaki liman kenti Misrata'nın tamamen kontrolleri altında olduğunu bildirdi. Misrata'daki muhaliflerden Abdul Selam, Misrata'nın tamamında denetimi sağladıklarını, ancak şu aşamada başkent Trablus'a doğru ilerlemeyi planlamadıklarını ifade etti. Libya'da isyancılar ülkenin doğusunu, Muammer Kaddafi güçleri ise başkent Trablus dahil olmak üzere batısını kontrol ediyor. Trablus'un 200 kilometre güneydoğusundaki Misrata ise batıda muhaliflerin elindeki tek yer durumunda.

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