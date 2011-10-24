-Misratalılar sokaklara döküldü MİSRATA (A.A) - 24.10.2011 - Libya'da Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Mustafa Abdülcelil'in "Libya'nın kurtuluşunu" ilan etmesinin ardından Misratalılar sokaklara döküldü. İç savaşta en yoğun çatışmalardan birinin gerçekleştiği Misrata'da yaşayanlar ellerinde yeni Libya bayrağı ve savaşta kaybettiklerine ait fotoğraflarla Özgürlük Meydanı'nda toplandı. Meydanda kurulan sahneden yapılan müzik yayınına dans ederek büyük bir coşkuyla eşlik eden Libyalılar, iç savaşta kullanılan araçlarla ve silahlarla belki de son kez fotoğraf çektirdi. Şehirde klakson çalarak tur atan Libyalılara, ambulansların ve itfaiye araçlarının sirenleri eşlik etti. Meydandaki havai fişek gösterisi, Kaleşnikof ve uçaksavarlarla yapılan atışlar kutlamaların heyecanını artırdı. Savaşta kullanılan paletli obüslerle, uçaksavarların takılı olduğu kamyonetlere binenlerin gösterileri ise Misratalılar tarafından ilgiyle izlendi.