Misrata'dan tahliye edilenler Bingazi'de

T24 - Libya'nın kuşatma altındaki Misrata kentinden tahliye edilen yaklaşık 1000 kişi, isyancıların en güçlü oldukları şehir olan Bingazi'ye ulaştı.





Uluslararası Göç Örgütü Misrata'da binlerce kişinin daha kurtarılmayı beklediğini açıklarken 1000'e yakın kişi, örgütün kiraladığı bir gemi ile Libya'nın en büyük ikinci kentine götürüldü.

Bingazi'ye götürülenlerin bir kısmı ise Libya lideri Albay Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin Misrata'ya yönelik saldırıları sırasında yaralanmışlardı. İngiltere Misrata'dan tahliyelere yardımcı olacak.

Öte yandan İngiltere 5000 kişinin Misrata'dan tahliyesi için 3 milyon dolardan fazla yardım sözü verdi. Bu açıklama Libya'daki insani krizle ilgili olarak Birleşmiş Milletler'de temaslarda bulunan İngiltere Ulusal Kalkınma Bakanı Andrew Mitchell'dan geldi.

Mitchell sağladıkları kaynakla Misrata'dan ayrılmak isteyenleri tahliye edecek gemiler hazırlanacağını ve tıbbi malzeme sağlanacağını söyledi. Gemilerin idaresini yine BM'nin Uluslararası Göç Örgütü üstlenecek.

Daha önce ise Birleşmiş Milletler'in acil yardım koordinatörü Valery Amos, başkent Trablus'ta görüştüğü Libya hükümeti yetkililerinin ülkede Birleşmiş Milletler'e bağlı yardım ekiplerine izin güvencesi verdiğini söylemişti. Valery Amos, Libya'da sivillerin insani ihtiyaçlarının tespiti için ateşkes uygulanması çağrısında bulundu.



