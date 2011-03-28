-MİSRATA'DAKİ ÇATIŞMA SONA ERDİ TUNUS (A.A) - 27.03.2011 - Libya'nın Misrata kentinde Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı birliklerle muhalifler arasında çıkan çatışmanın sona erdiği bildirildi. Muhalif bir görgü tanığı, Reuters ajansına yaptığı açıklamada, bütün gün süren çatışmanın sona erdiğini, kentin batı yakasında ''sadece küçük bir bölgeyle birkaç sokağın kontrolünün'' Kaddafi güçlerinin elinde olduğunu söyledi. Muhammed isimli görgü tanığı, ''Kentin yüzde 99'unun kontrolü bizde'' açıklamasını yaptı.