-MİSRATA'DAKİ BOMBARDIMANDA 5 ÖLÜ RABAT (A.A) - 01.04.2011 - Libya'da Muammer Kaddafi yanlısı güçlerin bombaladığı ve kent merkezindeki dükkanlarla evlere saldırdığı belirtilen Misrata kentinde, 5 kişinin öldüğü bildirildi. El Cezire televizyonunun bir muhalife dayanarak verdiği haberde, topçu ateşinde isabet alan bir otomobilin içinde bulunan 6 yaşındaki bir çocuğun da aralarında yer aldığı 5 kişinin öldüğü kaydedildi. Muhalif, liman kentinin bombardıman altında olduğunu da söyledi. Reuters'a açıklama yapan diğer bir muhalif de Kaddafi'ye bağlı birliklerin kenti ağır bombardımana tuttuğunu ve kent merkezindeki dükkanlara ve evlere saldırdığını ifade etmişti.