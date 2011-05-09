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Dünya

Misrata'da gıda ve içme suyu tehlikesi

Libya’daki isyancı liderler çatışmaların yoğun olarak yaşandığı Misrata tehlikede

09 Mayıs 2011 03:00

T24- Libya’daki isyancı liderler çatışmaların yoğun olarak yaşandığı Misrata’da gıda ve içme suyunun bir ay içinde bitebileceğini açıkladı.




Amerika'nın Sesi'nde yayımlanan habere göre, Libya'da muhalefeti temsil eden isyancılar, hükümet güçleri tarafından top ateşine tutulan kente yeterince yardım ulaşmadığını ve halkın ihtiyacı olan gıda ve su stoklarının bir ay içinde tükenebileceğini belirtiyor.

Muhalefet sözcüsü Sadun el-Misurati, haftada sadece bir geminin kente yardım ulaştırdığını, bunun da yeterli olmadığını söyledi. İki hafta öncesine kadar, Misrata’ya haftada yaklaşık beş gemi yardım malzemesi taşıyordu.

Sözcü, Kaddafi yanlısı kuvvetlerin liman bölgesine yaptığı saldırıların bu şiddette devam etmesi halinde, kentin yaşanamaz hale geleceğini de kaydetti.

Kaddafi güçleriyle muhalifler arasında dün de şiddetli çarpışmalar yaşandı. Tarafların kent havaalanının çevresinde silahlı çatışmaya girdiği bildiriliyor.

Cumartesi günü ise, hükümet güçleri limandaki dört büyük petrol tankerini havaya uçurdu. Görgü tanıkları, petrol tankerlerinin, kent halkının kullanabileceği tek yakıt kaynağı olduğuna dikkati çekiyor.

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