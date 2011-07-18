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Dünya

MİSRATA'DA 23 YARALI BİNGAZİ (A.A)

18 Temmuz 2011 16:48

-MİSRATA'DA 23 YARALI BİNGAZİ (A.A) - 18.07.2011 - Libya'nın başkenti Trablus'un doğusundaki Misrata kenti yakınlarında sabaha karşı çıkan çatışmalarda 23 kişi yaralandı. Muhaliflerden yapılan açıklamada, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerle muhalifler arasında çıkan çatışmalarda 23 muhalifin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, El Definiye bölgesindeki çatışmalarda Kaddafi güçlerinin çok sayıda kayıp verdiği, birçok askeri araç, silah ve mühimmatı geride bırakıp kaçtıkları ve muhaliflerin Kaddafi güçlerini püskürtmeyi başardığı da kaydedildi. -KADDAFİ GÜÇLERİNİN BÜYÜK BÖLÜMÜ GERİ ÇEKİLDİ Libyalı muhalifler, petrol kenti Brega'daki çatışmalarda Muammer Kaddafi güçlerinin çoğunun geri çekildiğini bildirdi. Muhaliflerin sözcüsü Şemseddin Abdulmolla, Kaddafi güçlerinin Brega'da bozguna uğradığını, ancak sokaklardaki mayınların, alanın tamamen kontrol altına alınmasını zorlaştırdığını söyledi. Abdulmolla, telefonla Reuterse yaptığı açıklamada, Kaddafi'nin asıl kuvvetlerinin Ras Lanuf'tan kentin batısına sürüldüğünü, 4 kamyon dolusu askerin Ras Lanuf ile Bişr bölgesi arasına yayıldığını ifade etti. Abdulmolla, muhalif milislerin, bir rafineri ve kimyasal tesisle birlikte petrol ihraç terminali olan Brega'yı kuşattığını da kaydetti.

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