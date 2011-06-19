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Dünya

MİSRATA YAKININA TOP ATEŞİ AÇILDI DEFNİYE (A.A)

19 Haziran 2011 16:43

-MİSRATA YAKININA TOP ATEŞİ AÇILDI DEFNİYE (A.A) - 19.06.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin, bugün sabah saatlerinde Misrata yakınlarına açtığı topçu ateşinde 4 kişinin öldüğü belirtildi. Bölgede kurulu bir sahra hastanesinde bulunan Reuters haber ajansı muhabiri, Libya'daki muhalif güçlerin Misrata'nın batısındaki mevzilerine açılan top ateşinde 4 muhalifin öldüğünü gördüğünü duyurdu. Hastaneye ölen bir kişiyi getiren Muhammed Ahmed isimli muhalif, Kaddafi güçlerinin bulundukları bölgeye doğru 1 kilometre kadar yaklaştıklarını ve mevzilerini savunmaları nedeniyle kayıplar verdiklerini söyledi. Misrata'nın batısından Zlitan kasabasına doğru hareket etmek isteyen muhalif güçlerin, topçu ateşine roketatarlarla karşılık verdikleri bildirildi.

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