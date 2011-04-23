T24 LogoT24 Logo
Dünya

MİSRATA MUHALİFLERİN DENETİMİNDE BEYRUT (A.A)

23 Nisan 2011 18:42

-MİSRATA MUHALİFLERİN DENETİMİNDE BEYRUT (A.A) - 23.04.2011 - Libya'daki muhalefetin sözcüsü, Misrata kentinin artık "özgür" olduğunu açıkladı.  Sözcü Cemal Salim Reuters'a yaptığı açıklamada, kentin Muammer Kaddafi güçlerinden kurtarıldığını söyledi. Sözcü, "Biz kazandık. Kaddafi askerlerinden bazıları öldürüldü, bazıları kaçtı" dedi. Sözcü, Kaddafi güçlerinin uzaktan bombardıman için kent çevresindeki mevzilere konuşlandığını da ileri sürdü. Kaddafi yönetimi, ordu birliklerinin kenti terk edeceğini açıklamıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24