-MİSRATA MUHALİFLERİN DENETİMİNDE BEYRUT (A.A) - 23.04.2011 - Libya'daki muhalefetin sözcüsü, Misrata kentinin artık "özgür" olduğunu açıkladı. Sözcü Cemal Salim Reuters'a yaptığı açıklamada, kentin Muammer Kaddafi güçlerinden kurtarıldığını söyledi. Sözcü, "Biz kazandık. Kaddafi askerlerinden bazıları öldürüldü, bazıları kaçtı" dedi. Sözcü, Kaddafi güçlerinin uzaktan bombardıman için kent çevresindeki mevzilere konuşlandığını da ileri sürdü. Kaddafi yönetimi, ordu birliklerinin kenti terk edeceğini açıklamıştı.