-MİSRATA LİMANI BOMBALANDI TUNUS (A.A) - 14.04.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı birliklerin, Misrata Limanı'nı ağır bombardımana tuttuğu bildirildi. Muhaliflerin Kassan adlı bir sözcüsü, Reuters ajansına telefonla yaptığı açıklamada, liman bölgesinin bugün ağır bombardımana tutulduğunu, hasarın çok büyük olduğunu ve limanın kapatıldığını söyledi. Sözcü, limanın olduğu bölgeye 200'den fazla Grad füzesinin düştüğünü kaydetti. -SARKOZY, LİBYALI MUHALİFLERLE GÖRÜŞTÜ Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, aralarında, Misrata'daki direnişin önde gelen liderlerinden birinin de bulunduğu Libyalı muhaliflerin temsilcileriyle dün akşam bir araya geldiği bildirildi. Libya delegasyonuna yakın kaynakların bugün yaptığı açıklamada, bu görüşmenin amacının, "Misrata'daki trajik durum hakkında" Sarkozy'yi bilgilendirmek olduğu belirtildi. Fransa cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada da, Sarkozy ile "5 ila 6 muhalif temsilci" arasında dün akşam Elysee'de yapılan bu görüşme doğrulandı.