T24 LogoT24 Logo
Dünya

MİSRATA LİMANI BOMBALANDI  TUNUS (A.A)

15 Nisan 2011 01:35

-MİSRATA LİMANI BOMBALANDI  TUNUS (A.A) - 14.04.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı birliklerin, Misrata Limanı'nı ağır bombardımana tuttuğu bildirildi.  Muhaliflerin Kassan adlı bir sözcüsü, Reuters ajansına telefonla yaptığı açıklamada, liman bölgesinin bugün ağır bombardımana tutulduğunu, hasarın çok büyük olduğunu ve limanın kapatıldığını söyledi.  Sözcü, limanın olduğu bölgeye 200'den fazla Grad füzesinin düştüğünü kaydetti.  -SARKOZY, LİBYALI MUHALİFLERLE GÖRÜŞTÜ Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, aralarında, Misrata'daki direnişin önde gelen liderlerinden birinin de bulunduğu Libyalı muhaliflerin temsilcileriyle dün akşam bir araya geldiği bildirildi. Libya delegasyonuna yakın kaynakların bugün yaptığı açıklamada, bu görüşmenin amacının, "Misrata'daki trajik durum hakkında" Sarkozy'yi bilgilendirmek olduğu belirtildi. Fransa cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada da, Sarkozy ile "5 ila 6 muhalif temsilci" arasında dün akşam Elysee'de yapılan bu görüşme doğrulandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24