-MİSRATA ATEŞ ALTINDA KAHİRE (A.A) - 25.04.2011 - Libya'nın Misrata kentinde, Libya lideri Muammer Kaddafi birliklerinin roket saldırısında 30 kişinin öldüğü, 60 kişinin yaralandığı kaydedildi. El Arabiya televizyonunun haberine göre, Misrata'da muhalif bir radyo istasyonunda mühendis olarak çalışan görgü tanığı Ahmed el Kadi, ''Yerleşim yerleri yoğun ve rastgele bombardımana tutuldu. Yanmış cesetler hastaneye kaldırılıyor. Yaralı sayısı 60 ve 30 şehit var. Bu rakamlar, son 12 saatte verilen kayıplar'' dedi.