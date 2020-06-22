Misli.com, Trabzonspor'a maske sponsoru oldu

Trabzonspor ile Misli.com arasında maske sponsorluğu ve reklam anlaşması sağlandı.

Trabzonspor, Misli.com ile gerçekleştirdiği anlaşmanın detaylarını Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Varılan anlaşma uyarınca, ertelenen 2019/20 sezonu sonuna kadar, Misli Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş., maske sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında, Şirketimize, 800.000.-TL + KDV ödeyecektir. Kamuoyuna duyurulur."