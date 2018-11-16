Mısıroğlu: Bir Müslüman 'Atatürk'ü seviyorum' derse ya ahmaktır ya sahtekâr

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 9 Kasım günü ziyaret etmesiyle, ''Keşke Yunan galip gelseydi", "10 Kasım'da 9'u 5 geçe kenefe gidin" ifadeleri tekrar tartışılmaya başlanan Kadir Mısıroğlu'ndan yeni bir açıklama geldi. Mısıroğlu, Türkiye edebiyatının dünyada da bilinen temsilcilerinden Aziz Nesin'in, adını anmadan “Gerçek Müslüman Atatürk’ü sevemez. Seviyorsa ya ahmâktır ya sahtekâr" sözlerine atıf yaptı.

Mısıroğlu "Eğer bir Müslüman 'Atatürk'ü seviyorum derse' ya ahmaktır ya sahtekârdır" dedi.

Kendisini eleştirenlerin cahil olduğunu savunan Mısıroğlu, "Bana kükreyenlerden bir tanesi Nutuk'u okumamıştır" dedi ve Atatürk'ün Nutuk kitabını Osmanlıca olarak okuduğunu söyledi.

YouTube üzerinden bir ses kaydı paylaşan Mısıroğlu ""Diyanet İşleri reisinin beni hasta yatağımda ziyaretinden ötürü aslanlar gibi kükreyenlerin hiçbirinde Mustafa Kemal'in yaptığı işleri değerlendirecek kabiliyet vardır ne de ona samimi bir muhabbet sahibidir. Mustafa Kemal bu memlekette yükselmenin birinci basamağıdır. Ama bu şans ellerinden gidiyor. Onlar da biliyor, bu devam etmez. Hiçbir icraatı Müslümanlığın lehine değildir. Eğer bir Müslüman 'Atatürk'ü seviyorum derse' ya ahmaktır ya sahtekârdır" dedi.

Kendisini eleştirenleri 'nadanlar' (bilgisiz, cahil) diye niteleyen Mısıroğlu, şöyle devam etti: ''"Bana kükreyenlerden bir tanesi inanıyorum ki Nutuk'u okumamıştır. Ben bunun Osmanlıcasını ilk mektebi bitirdiğim sene okudum. Benimle konuşacak kalitede bir adamınız yok. Ancak söversiniz. Pes, Müslüman olmuyorsunuz, insan olun. Gavurun bile ahlaklısı olur ya. Demokrasiye inanıyorsan, insana saygıya inanıyorsan, ben size cevap vermekten aciz miyim sanıyorsunuz. Evet ben Kemal Paşa'yı sevmiyorum. Bu benim hakkımdır, istersem babamı da sevmem. Bundan dolayı beni kimsenin kınamaya hakkı yoktur. Beni eleştirenler bir kamyon çakıl taşı. Beni metheden, doğruyu söyleyenler de altın. Bundan sonra kim söverse sövsün bu cevap yeter. Avukatıma söyleyeceğim suç işlerlerse dava açsın. Allah düşmanlarına düşman olduğum sabit oldu."

Mısıroğlu'nun " Bir Müslüman Atatürk'ü seviyorum' derse ya ahmaktır ya sahtekâr" sözlerinin ilk olarak