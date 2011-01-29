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Dünya

MISIRLILAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI TANIMADI ANKARA (A.A)

29 Ocak 2011 19:16

-MISIRLILAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI TANIMADI ANKARA (A.A) - 29.01.2011 - Mısır ordusunun ilan ettiği sokağa çıkma yasağının başlamasına rağmen binlerce kişi sokaklardan çekilmedi. Ordunun sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin "tehlikede olacağı" yönündeki açıklamasına karşın, birçok kişinin zırhlı askeri araçların konuşlandırıldığı Kahire'nin merkezinde kalabalık oluşturduğu belirtildi. İskenderiye kentinde de göstericilerin sokaklarda olduğu kaydedildi.  İskenderiye'den bir görgü tanığı Reuters'a yaptığı açıklamada, "Sokağa çıkma yasağı varmış gibi görünmüyor. Yanımda yürüyen binlerce kişiyi görebiliyorum" dedi. 

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