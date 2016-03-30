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Dünya

Mısırlı vekilden ayakkabılarını bağışlayan Messi'ye: Seni döverim!

"Bunlar da benim ayakkabılarım; ben de Arjantin'e bağışlıyorum"

30 Mart 2016 11:46

Barcelonalı futbolcu Lionel Messi, Mısır'da katıldığı bir televizyon programında ayakkabılarını, yoksullara bağışlanması için sunucuya hediye etti. Olaya, Mısır Milletvekili Said Hasasin ve Futbol Federasyonu Basın Sözcüsü Azmy Megahed tepki gösterdi. "Biz insanlığın ilk günlerinden bu yana, 7 bin yıllık tarihe sahip bir milletiz" ifadelerini kullanan Hasasin, "Seni o ayakkabılar ile döverim Messi. Bunlar da benim ayakkabılarım. Ben de Arjantin'e bağışlıyorum" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Megahed ise, "İnsanlarımızın ona ihtiyacı yok. Ayakkabılar onun işi için gerekli. Onun ayakkabıların ihtiyacımız yok. Kendi ülkesine versin. Orada birçok fakir var" şeklinde konuştu.

Programın sunucusu Mona El-Sharkawy ise yaşananlara çok şaşırdığını söyledi ve, "Bunlar çok yanlış. Biz programımıza gelen herkesten bir şey alır, sonra bunu yardım amaçlı satışa çıkarırız. Ne Mısır ne de başka bir yere bağışlayacağımızı söylemedik" dedi. 

 

 

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