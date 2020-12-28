Mısırlı üst düzey heyet, Libya'da Ulusal Mutabakat Hükûmeti'ne 6 yıl sonra ilk ziyaretini Hulusi Akar'la eş zamanlı gerçekleştirdi

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Libya iç savaşında Halife Hafter güçleri ile doğu hükûmetine destek veren Mısır'dan üst düzey güvenlik yetkilileri, Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin tanıdığı Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükûmeti'ne ziyaret gerçekleştirdi. Mısırlı yetkililerin ziyaretinin, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi Trablus'tayken gerçekleşmesi dikkat çekti.

Trablus, Mısır heyetinin ziyaretini yaptığı bir açıklamayla duyurdu. Bu ziyaret, üst düzey Mısır yetkililerinin 2014'ten bu yana Trablus'a gerçekleştirdiği ilk ziyaretti.

Yapılan açıklamaya göre Ulusal Mutabakat Hükûmeti İçişleri Bakanı Fethi Başağa ve istihbarat servisi başkanı Emad Trabelsi, Mısırlı heyet ile "ateşkes anlaşmasına verilebilecek destek ve 5+5 komitesinin sonuçları" üzerine görüştü.

Reuters'a konuşan bir istihbarat kaynağı, Mısır delegasyonunda istihbarat birimi başkan yardımcısı ile Savunma ve Dışişleri bakanlıklarından üst düzey yetkililer bulunduğunu söyledi.

Ulusal Mutabakat Hükûmeti sözcüsü Twitter üzerinde yaptığı açıklamada Mısır heyetinin Trablus'taki konsolosluklarını en kısa sürede açma sözü verdikleri belirtti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hafta sonu beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile Libya'ya gitmişti.