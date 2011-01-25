Mısırlı muhalifler Tunus'tan ilham aldı!

T24

Mısır Twitter'ı kesti!



Binlerce kişinin Hüsmü Mübarek'i protesto ettiği ülkede, Tunus'taki halk isyanında önemli rol oynayan Twitter'a erişim engelleniyor.Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek aleyhinde binlerce kişinin gösteri yaptığı Mısır'da, Twitter'a erişim engelleniyor.Bu alanda uzman Amerikan sitesi 'herdict.org', Twitter'a Mısır'da erişimin imkansız olduğunu duyurdu.Twitter ile birlikte sosyalleşme sitesi Facebook, Tunus Devlet Başkanı Zeynelabidin Bin Ali'nin iktidardan düşmesi ve ülkeyi terketmesine yol açan halk isyanı sırasında önemli rol oynamıştı.Mısır'da gösterilerin başlamasında özellikle gençler arasında sosyal ağlar sıklıkla kullanılıyor.Facebook'ta 90 binden fazla kişi gösteri yapmaya hazır olduğunu açıklıyor.Mısır'da Tunus'taki halk isyanından ilham alan muhalifler, başkent Kahire ve birçok kentte Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek karşıtı gösteriler düzenledi.Çeşitli örgüt ve sivil toplum kuruluşu üyesi binlerce kişinin katıldığı gösterilerde bugün 3 kişi öldü.Çeşitli parti, örgüt ve sivil toplum kuruluşu üyesi binlerce kişinin katıldığı 'sivil itaatsizlik' gösterilerinde çıkan olaylarda 2 kişi öldü, 60 kişi de yaralandı.İki göstericinin Süveyş'te hayatını kaybettiği, Kahire'de de 1 güvenlik görevlisinin öldüğü belirtildi.15 bin kişinin toplandığı ve 20 ila 30 bin polis gücünün bulunduğu Kahire'de, meclis binasına girmek isteyen 3 bine yakın gösterici ile polis arasında çatışma çıktı.Kahire'de başta Suudi Arabistan Büyükelçiliği olmak üzere ABD, İngiltere, İsrail ve Rusya büyükelçiliklerinin önünde alınan geniş güvenlik önlemleri dikkati çekti.