Mısırlı muhalifler Tunus'tan ilham aldı!

T24 - Mısır'da Tunus'taki halk isyanından ilham alan muhalifler, başkent Kahire ve birçok kentte Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek karşıtı gösteriler düzenledi.
Mısır Twitter'ı kesti!
Binlerce kişinin Hüsmü Mübarek'i protesto ettiği ülkede, Tunus'taki halk isyanında önemli rol oynayan Twitter'a erişim engelleniyor.
Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek aleyhinde binlerce kişinin gösteri yaptığı Mısır'da, Twitter'a erişim engelleniyor.
Bu alanda uzman Amerikan sitesi 'herdict.org', Twitter'a Mısır'da erişimin imkansız olduğunu duyurdu.
Twitter ile birlikte sosyalleşme sitesi Facebook, Tunus Devlet Başkanı Zeynelabidin Bin Ali'nin iktidardan düşmesi ve ülkeyi terketmesine yol açan halk isyanı sırasında önemli rol oynamıştı.
Mısır'da gösterilerin başlamasında özellikle gençler arasında sosyal ağlar sıklıkla kullanılıyor.
Facebook'ta 90 binden fazla kişi gösteri yapmaya hazır olduğunu açıklıyor.
Mısır'da Tunus'taki halk isyanından ilham alan muhalifler, başkent Kahire ve birçok kentte Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek karşıtı gösteriler düzenledi.
Çeşitli örgüt ve sivil toplum kuruluşu üyesi binlerce kişinin katıldığı gösterilerde bugün 3 kişi öldü.
Çeşitli parti, örgüt ve sivil toplum kuruluşu üyesi binlerce kişinin katıldığı 'sivil itaatsizlik' gösterilerinde çıkan olaylarda 2 kişi öldü, 60 kişi de yaralandı.
İki göstericinin Süveyş'te hayatını kaybettiği, Kahire'de de 1 güvenlik görevlisinin öldüğü belirtildi.
15 bin kişinin toplandığı ve 20 ila 30 bin polis gücünün bulunduğu Kahire'de, meclis binasına girmek isteyen 3 bine yakın gösterici ile polis arasında çatışma çıktı.
Kahire'de başta Suudi Arabistan Büyükelçiliği olmak üzere ABD, İngiltere, İsrail ve Rusya büyükelçiliklerinin önünde alınan geniş güvenlik önlemleri dikkati çekti.
Kahire'de başta Suudi Arabistan Büyükelçiliği olmak üzere ABD, İngiltere, İsrail ve Rusya büyükelçiliklerinin önünde alınan geniş güvenlik önlemleri dikkati çekti.
Kahire ile Ayn Şems üniversitelerinde öğrenciler, "Hürriyet istiyoruz, Hüsnü dışarı" diye sloganlar attılar.
Mısır'ın ikinci büyük kenti İskenderiye'de, yaklaşık 20 bin kişi protesto gösterilerine katıldı. İskenderiye'de gösterilere polis müdahalesi olmadı, ancak polise saldırdığı iddia edilen bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi. göstericinin, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığını iddia etti. İskenderiye'de de Mübarek aleyhinde slogan atan binlerce kişi, 'Tunus çözüm' diye bağırdı.
El Ariş kenti ile kentin dışındaki El Gora Havaalanı civarında düzenlenen gösterilere, bölgenin yerel halkı olan Bedeviler destek verdi. Polis ile Bedeviler arasında zaman zaman gerginlik yaşandığı kaydedildi.
Ülke genelinde bugün öğlen başlayan gösterilerin kesintisiz olarak yarına kadar devam edeceği belirtiliyor. Başkentte polis ile protestocu grup arasında gergin bekleyiş devam ediyor. Bazı protestocular, basın mensuplarına, meclis binasına girinceye kadar bekleyeceklerini söylediler.
Aralarında güneydeki Asvan ve Asyut ile Nil deltasındaki Tanta ve Mansura ile Süveyş Kanalı'ndaki İsmailiye ve Sina yarımadasının da bulunduğu birçok yerdeki göstericilerin tümü, ay ortasında Tunus Devlet Başkanı Zeynelabidin Bin Ali'nin ülkeyi terketmesine yol açan halk ayaklanmasına gönderme yaptılar.
80 milyon nüfuslu ülkedeki gösterilere, muhalif güçlerin temsilcileri olan Müslüman Kardeşler ile Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun eski Başkanı Muhammed El Baradei taraftarları ve El Vefd partisi üyeleri önderlik ediyor.
Bu arada, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Mısır'daki gösterilere rağmen, bu ülkedeki hükümetin "sağlam" olduğunu söyledi.
Clinton, 30 yıla yakın süredir iktidarda bulunan Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in yönetimden gitmesi için düzenlenen gösterilere rağmen, "İzlenimimize göre, Mısır hükümeti sağlam" dedi.