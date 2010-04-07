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Dünya

Mısırlı kadınların yargıya isyanı

Devlet Konseyi’nde yargıç olmak için başvuru yapan kadınların tümü reddedildi. Anayasa Mahkemesi ‘Atanmalı kararı verdi’ ancak Konsey atamamakta direniyor.

07 Nisan 2010 03:00

T24- Kadınların yasalar önünde erkeklerle eşit olmasına rağmen hala toplumsal hayatın bazı alanlarında dışlandığı Mısır’da kadın yargıçlar var olma savaşı veriyor.
 

Hukuk fakültelerinde okuyanların yarısını kızların oluşturmasına rağmen sadece 42 kadın yargıcın görev yaptığı Mısır’da, hükümetin dahil olduğu davalara bakmakla yükümlü olan Devlet Konseyi’ne şubatta yapılacak yargıç atamaları için 25 kadın başvurdu. Ancak Konsey üyeleri 42’ye karşı 334 oyla kadınların Konsey’e yargıç atanmasını yasakladı. Kadın yargıçlar bunun üzerine davayı Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.


Anayasa Mahkemesi ise “Yasalar önünde kadın ve erkek eşittir” diyerek Konsey’in kararını geçersiz saydı. Konsey ise bu kararın ardından önceki gün atamaları üç ay süreyle ertelediğini açıkladı.

Türk kadını üst sıralarda

Avrupa Konseyi’nin raporuna göre Türkiye’de hukuk alanında kadın temsil oranı dikkat çekiyor. Türkiye’deki 1126 yüksek mahkeme yargıcı arasında 407 kadın yargıç bulunuyor. Türkiye bu oranla 42 ülke ortalamasını (yüzde 27.6) ve çok sayıda AB ülkesini de geride bırakıyor. İlk sırayı yüzde 57.3’le Macaristan aldı.

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