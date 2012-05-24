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Dünya

Mısırlı kadınların seçime inancı yok

Mısır'da Hüsnü Mübarek rejiminin devrilmesinin üzerinden 15 ay geçtikten sonra düzenlenen ilk cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadın seçmenin yaklaşımı, Independent gazetesinde yer buluyor

24 Mayıs 2012 12:49

"Mısırlılar dün tarih yazdı" diyen gazete, Nebile Ramdani'nin Mısırlı kadınlara ilişkin analizine yer veriyor.

Analizin başlığı "Mısırlı kadınların söz hakkı var - ama devrime olan tüm inançlarını kaybettiler."

Başkent Kahire'nin Aguza semtinde, sadece kadınlara ayrılan bir seçim merkezine binlerce kararlı seçmenin bir biri ardına girip çıktığını yazan Ramdani, "bu demokratik, aydınlanmış bir cumhuriyeti simgeliyor gibi görünse de gerçek ne yazık ki aynı şekilde ilham verici değil" diyor.

Ramdani gözlemlerine dayanarak Mısırlı kadınların, seçimleri gelenekçi, erkekleri öne çıkaran, kadınları geri plana alan bir yapıda gördüklerini aktarıyor.

"Her yaştan, sınıftan ve meslekten kadınlarla sohbetlerim kısa sürede gösterdi ki pek çoğunun Arap
Baharı sonrası düzene hiçbir inancı kalmamış.

"Kadınlar, yeni Mısır parlamentosunun yüzde 2'sinden azını oluşturuyor. 12 cumhurbaşkanı adayının tamamı ise erkek."

Ramdani, 19 yaşındaki iki çocuk annesi Emel'in sözlerine yer veriyor: "Kadın hakları Mübarek'in devrilmesinden bu yana geriledi. Bir umut, oy kullanıyoruz çünkü kadınların verebileceği çok şey var, ama İslamcı partiler toplumu erkeklerin daha iyi yöneteceğine inanıyor.

"Kadınların evlilik yaşını 14'e düşürmeye yönelik planlar çoktan sunuldu ki her şey onları mutfakta tutmaya yönelik."

(BBC Türkçe)

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