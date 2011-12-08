Mısırlı kadınların muza dokunması yasaklansın önerisi!



T24 - Mısır'da kadınların muz, salatalık, kabak gibi yiyeceklere dokunması 'malum' sebeplerle yasaklandı.







Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Mısır'da yayımlanan el-senousa gazetesine konuşan bir din adamı, erkek cinsel organına benzediğini belirttiği muz kabak gibi yiyeceklerin kadınlar tarafından yenmesini yasakladıve bu yiyeceklere kadınların dokunmasını bile yasakladığını açıkladı



Din adamı bunları yemek isteyen kadınların eşlerinden yardım almaları gerektiğini meyve ve sebzeleri erkeklerin kesmesi gerektiğini belirtti.





