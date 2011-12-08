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Dünya

Mısırlı kadınların muza dokunması yasaklansın önerisi!

Mısır'da kadınların muz, salatalık, kabak gibi yiyeceklere dokunması 'malum' sebeplerle yasaklandı.

08 Aralık 2011 02:00


T24 - Mısır'da kadınların muz, salatalık, kabak gibi yiyeceklere dokunması 'malum' sebeplerle yasaklandı.


Dokunma yanarsın!

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Mısır'da yayımlanan el-senousa gazetesine konuşan bir din adamı, erkek cinsel organına benzediğini belirttiği muz kabak gibi yiyeceklerin kadınlar tarafından yenmesini yasakladıve bu yiyeceklere kadınların dokunmasını bile yasakladığını açıkladı

Din adamı bunları yemek isteyen kadınların eşlerinden yardım almaları gerektiğini meyve ve sebzeleri erkeklerin kesmesi gerektiğini belirtti.


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