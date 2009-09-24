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Dünya

Mısırlı Hüsnü 'yakarım' dedi, kendi yandı!

UNESCO Genel Direktörlüğü'ni Bulgaristanllı İrina Bokova kazandı.

24 Eylül 2009 03:00

UNESCO Genel Direktörlüğü'ni Bulgaristanllı İrina Bokova kazandı.

UNESCO Genel Direktörlüğü için yarışan Mısırlı Faruk Hüsnü, rakibi Bulgaristanlı İrina Bokova’ya yenildi. Hürriyet'in haberine göre, Yahudi lobisi, “Mısır kütüphanelerinde bulunan İsrail kitaplarını yakarım” diyen Hüsnü’ye karşı kampanya yürütmüştü.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı UNESCO’da yapılan Genel Direktörlük seçimini Bulgaristan’ın kadın adayı İrina Bokova (57) kazandı. UNESCO’da geçtiğimiz Mayıs ayında belirlenen adaylar arasında Mısırlı aday Faruk Hüsnü (71), 5’inci turda 4 oyla Bokova’ya yenildi.

İsrail kitaplarını yakacaktı

Faruk Hüsnü’nün yenilgisi 1 yıl önce yaptığı bir açıklamaya bağlanıyor. Hüsnü, “Mısır kütüphanelerinde bulunan İsrail kitaplarını yakarım” demişti.Aslında Hüsnü bu açıklamayı onu Meclis’te sıkıştıran Müslüman Kardeşler’e yapmıştı. Bunun aleyhinde kullanılması üzerine de özür dilemişti. Yahudi lobisi Hüsnü karşıtı kampanya yürütmüştü. Nobel Barış Ödülü sahibi Elie Wiesel, Hüsnü seçilmediği için “ahlaki açıdan büyük bir felaketten kurtulduklarını” söyledi. Mısır basını ise, “Sonucu medeniyetler çatışması belirledi” diyerek bunu Müslüman dünyasına yönelik bir tavır olarak yansıttı.

İlk kadın direktör

Bulgaristan’ın eski dışişleri bakanı olan 1952 Sofya doğumlu İrina Bokova, evli ve iki çocuk annesi. Komünist Partili bir aileden gelen İrina, İngiliz dili okuduktan sonra eğitimine Rusya’da devam etti. Soğuk Savaş döneminden kalma bir diplomat olan Bokova, 15 Ekim’den sonra UNESCO’nun ilk kadın genel direktörü olacak.

Livaneli tepkili

Yahudi lobisi, aday belirleme sürecinde, Arap ülkelerinin de desteğini almak için bir Müslüman aday olarak, UNESCO İyi Niyet Elçisi Zülfü Livaneli’nin aday gösterilmesini istedi. Türkiye sırası olmadığı için geri çevirdi. Livaneli yaptığı açıklamada, “Türkiye, ısrarlı talepleri ‘sıra Araplarda’ diyerek geri çevirdi. Dünyada ilk kez bir hükümet kendi yurttaşının adaylığına karşı çıktı” dedi.

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