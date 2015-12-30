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Dünya

Mısırlı gazeteci: Belki de 2016'da bir deprem olur, Erdoğan ve sarayı yok olur gider!

"Sadece örnek veriyorum, yanlış anlaşılmasın"

30 Aralık 2015 21:43

Mısır'da 2013 yılında darbe ile yönetime gelen Abdülfettah el-Sisi'ye yakınlığı ile bilinen Mısırlı gazeteci ve televizyon programcısı Ahmed Musa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında ağır ifadeler kullandı.

Yeni Şafak'ın haberine göre, yer alan habere göre, yılın son programında, "2016 yılının neler getireceğini bilemeyiz" şeklinde konuşan Musa, "Belki de bu yıl büyük bir deprem olur, bu depremle Erdoğan ve sarayı yok olur gider" dedi. Pişkin tavırlarıyla dikkat çeken Musa, "Sadece örnek veriyorum, yanlış anlaşılmasın" diye konuştu.

 

"Mısır'a komplo kurdu ayağı kırıldı"

 

Geçtiğimiz günlerde ayağı kırılan Katar'ın eski yöneticisi Şeyh Hamid bin Halife El Sani'ye de değinen Musa, Katar'ın Mısır hakkında komplo teorileri olduğunu iddia ederek, "Ülkemiz Mısır'a komplo kuran Katar emirinin de ayağı kırılmış, geçmiş olsun" dedi.

Bu söylenenlerin kendi sözleri olmadığını vurgulayan gazeteci, bunların astrologların tahmini olduğunu ileri sürdü.

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