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Dünya

Mısırlı gazeteci Ahmed Mansur, Almanya'da tutuklandı

Ahmed Mansur, Mübarek rejimine son veren devrim sürecinde Tahrir Meydanı yakınında 'bir avukatı alıkoyarak işkence yapmak' suçlamasıyla 15 yıl hapse mahkum edilmişti

22 Haziran 2015 01:06

El Cezire'nin kıdemli muhabiri Ahmed Mansur Almanya'nın başkenti Berlin'de hakkında 15 yıl ağırlaştırılmış hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Gözaltına alınan Mansur El-Cezire'ye telefonla bağlanarak suçlamaları “temelsiz, uydurma ve tamamıyla sahte iddialar” şeklinde nitelendirdi. El Cezire kanalı, Mansur’un derhal serbest bırakılması için Alman yetkililere çağrıda bulundu.

Mısır İçişleri Bakanlığı, Almanya'da havalimanında gözaltına alınan El-Cezire kanalının kıdemli habercilerinden Ahmed Mansur'un ülkeye iadesi için çalışmalara başlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yurt dışında ikamet eden ve haklarında mahkeme kararı olan herkes için daha önce Uluslararası Polis Teşkilatı'na (Interpol) üye ülkelere bülten gönderildiği hatırlatıldı. Bu çerçevede gazeteci Mansur hakkında 15 yıl ağırlaştırılmış hapis cezası bulunduğu için Berlin Havalimanı'nda gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, Mansur'un iadesi için Alman makamlarıyla koordinasyon içinde çalışmalara başlandığı aktarıldı.

El-Cezire kanalında program sunuculuğu yapan gazeteci Ahmed Mansur, dün Almanya'daki Berlin-Tegel Havalimanı'nda, Mısır'da hakkında verilen karardan dolayı gözaltına alınmıştı.

Mansur, 2011 yılında Mübarek rejimine son veren devrim sürecinde Tahrir Meydanı yakınında "bir avukatı alıkoyarak işkence yapmak" suçlamasıyla açılan dava kapsamında Kahire Ceza Mahkemesi tarafından geçen sene 15 yıl hapse mahkum edilmişti. Mansur, kendisine isnad edilen suçlamaları “temelsiz, uydurma ve tamamıyla sahte iddialar” şeklinde nitelendirmişti.

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