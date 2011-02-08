Mısırlı elitler isyandan rahatsız

T24 - Tahrir Meydanı'nda isyan sürerken, Mısırlı elitler normal hayatını sürdürüyor ve istikrarsızlıktan korktuklarını belirtiyorlar.



Mısır'da Tahrir Meydanı'ndan Hüsnü Mübarek'in yönetimi bırakması için gösteriler sürerken, onların sadece birkaç adım ötesindeki bir sağlık-spor merkezinde Mısırlı elitler normal hayatlarına devam ediyor ve isyanlardan da rahatsızlık duyduklarını belirtiyor.

El Cezire'nin haberine göre şehrin bu bölgesinde askeri helikopterler de uçmasa bir isyan yaşandığına dair hiçbir iz yok.

Bu kişilerin Hüsnü Mübarek döneminde zenginleştiği belirtilen haberde, "Yine de Mübarek'i destekledikleri söylenemez. Tahrir Meydanı'nda yaşanan tartışmalar burada da yaşanıyor. Ancak hepsinin ortak yönü istikrarsızlıktan korkmaları" deniyor.

Haberde röportaj yapılan bir kadın Mübarek yönetimini istikrar ve barış getirdiği için desteklediğini söylüyor.

Bir başka kişi ise, Mübarek cesur bir adam. Hepimizin babasıdır o. Bir çılgın değil, iyi bir adamdır" yorumunu yapıyor.



O görebileceğimiz en iyi başkan

Bir başka yorumda ise, "Mübarek etrafındaki herkesin yolsuzluğa bulaştığını göremiyor. Bunu anlayıp da değiştirmiyorsa o da yolsuzluğa bulaşmıştır. Ama yoksa o bizim görebileceğimiz en iyi başkandır" deniliyor.



