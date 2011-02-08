T24 LogoT24 Logo
Dünya

Mısırlı elitler isyandan rahatsız

Tahrir Meydanı'nda isyan sürerken, Mısırlı elitler normal hayatını sürdürüyor ve istikrarsızlıktan korktuklarını belirtiyorlar.

08 Şubat 2011 02:00

T24 - Tahrir Meydanı'nda isyan sürerken, Mısırlı elitler normal hayatını sürdürüyor ve istikrarsızlıktan korktuklarını belirtiyorlar.
 
Mısır'da Tahrir Meydanı'ndan Hüsnü Mübarek'in yönetimi bırakması için gösteriler sürerken, onların sadece birkaç adım ötesindeki bir sağlık-spor merkezinde Mısırlı elitler normal hayatlarına devam ediyor ve isyanlardan da rahatsızlık duyduklarını belirtiyor.

El Cezire'nin haberine göre şehrin bu bölgesinde askeri helikopterler de uçmasa bir isyan yaşandığına dair hiçbir iz yok.

Bu kişilerin Hüsnü Mübarek döneminde zenginleştiği belirtilen haberde, "Yine de Mübarek'i destekledikleri söylenemez. Tahrir Meydanı'nda yaşanan tartışmalar burada da yaşanıyor. Ancak hepsinin ortak yönü istikrarsızlıktan korkmaları" deniyor.

Haberde röportaj yapılan bir kadın Mübarek yönetimini istikrar ve barış getirdiği için desteklediğini söylüyor.

Bir başka kişi ise, Mübarek cesur bir adam. Hepimizin babasıdır o. Bir çılgın değil, iyi bir adamdır" yorumunu yapıyor.


O görebileceğimiz en iyi başkan

Bir başka yorumda ise, "Mübarek etrafındaki herkesin yolsuzluğa bulaştığını göremiyor. Bunu anlayıp da değiştirmiyorsa o da yolsuzluğa bulaşmıştır. Ama yoksa o bizim görebileceğimiz en iyi başkandır" deniliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24