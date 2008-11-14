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Dünya

Mısırlı doktora taksitli kırbaç işkencesi

Mısırlı bir doktor, Suudi prensesi tedavi sırasında morfin bağımlısı yaptığı gerekçesiyle 15 yıl hapis ve 1500 kırbaç cezasına çarptırıldı

14 Kasım 2008 02:00

Mısırlı doktor Rauf Amin, attan düşen Suudi bir prensesi tedavi sırasında morfin bağımlısı yaptığı gerekçesiyle 15 yıl hapis ve 1500 kırbaç cezasına çarptırıldı. Bunun üzerine Mısır, doktorlara S.Arabistan’da çalışma izni vermeyi durdurdu.

Suudiİ Arabistan’da Mısırlı bir doktor, tedavi sırasında bir prensesi uyuşturucu bağımlısı yaptığı suçlamasıyla 15 yıl hapis ve 1500 kırbaç cezasına çarptırıldı. Bunun üzerine Mısır yönetimi, Mısırlı doktorların Suudi Arabistan’da çalışmasını yasakladı.

Ağrılarını dindirmek için morfin verdi

Mısır basınına yansıyan ve ülkede infial yaratan olay şöyle meydana geldi: Suudi bir prenses, bindiği attan düşerek yaralandı. Prensese müdahale eden Mısırlı doktor Rauf Amin (53), ağrılarını dindirmek için morfin verdi. Bu olayın ardından Dr.Amin, prensesi uyuşturucu bağımlısı yapmakla suçlandı. Mahkemeye çıkarılan Dr.Amin’e, 750 kırbaç ve 7 yıl hapis cezası verildi. Yapılan itiraz sonucu, ceza ikiye katlandı.

Haftada 15 kırbaç

Hapiste olan Dr.Amin’e, kırbaç cezasını tamamlaması için haftada 15 kamçı vuruluyor. Mısırlı doktora, hapiste kaldığı sürece haftada vurulacak 15 kırbaçla, dayak cezası tamamlanacak.

Cezaya, Mısır’daki çeşitli kuruluş ve kesimler büyük tepki gösterdi. Hükümet, Mısırlı doktorların Suudi Arabistan’daki çalışma izinlerini iptal ederken, Mısır’daki Doktorlar Sendikası da Amin’in adil yargılanmadığını ve verilen cezanın da işkenceden bile öte olduğunu bildirdi.

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