Mısırlı devrik lider Mursi'nin oğlu gözaltına alındı

Mısırlı devrik lider Muhammed Mursi'nin 25 yaşındaki oğlu bugün polis operasyonuyla gözaltına alındı. Müslüman Kardeşler (İhvan) üyeliği ve "yalan haber" yaymakla suçlanan oğul Abdullah Mursi, 24 saatten kısa bir süre içerisinde serbest bırakıldı.

Başsavcı Nabil Sadık'ın yaptığı açıklamaya göre, işletme bölümü mezunu Abdullah Mursi, kefalet ücreti olarak 5 bin Mısır poundu ödedi.

Mursi'nin avukatı da, "Başsavcı, Abdullah'ı hakkındaki suçlamaların soruşturulması ilerleyene kadar serbest bırakmaya karar verdi" açıklamasında bulundu.

Abdullah Mursi, düzenli olarak sosyal medyadan hapisteki İhvan lideri babasının durumuna ilişkin paylaşımlar yapıyordu. Gözaltına alınmadan hemen önce ise Londra merkezli Arabi21 haber sitesine ailesinin Eylül ayında hapishaneye yaptığı ziyareti anlatan bir röportaj vermişti.

Mursi casuslukla da suçlanıyor

Mısır'da on yıllardır yasaklı olan Müslüman Kardeşler örgütü, 2011 yılında patlak veren yoksulluk kaynaklı ayaklanmalara katılmış ve dönemin Devlet Başkanı Mübarek'in devrilmesiyle gerçekleşen seçimlerde azınlık oyuyla hükümete yerleşmişti.

General Abdül Fattah el-Sisi'nin liderliğindeki ordu güçleri de bir darbe gerçekleştirerek Mürsi'yi koltuktan indirmiş ve Müslüman Kardeşler'in gerçekleştirdiği zayıf ayaklanmaları şiddetli bir biçimde bastırmıştı.

Bugün Muhammed Mursi, başkent Kahire'nin yaklaşık 13 kilometre güneyinde Tora Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde kalıyor. Mursi; Hamas, Hizbullah ve Katar'a casusluk dahil olmak üzere beş ayrı suçlamayla yargılanıyor ve hakkında ölüm cezası ve 48 yıl hapis isteniyor.

Mursi'nin liderlerinden olduğu İhvan örgütü, yeniden yasadışı ilan edildiği 2013 yılından bu yana, özellikle Kıpti Hristiyanları ve güvenlik güçlerini hedef alan çok sayıda terör saldırısı düzenledi.