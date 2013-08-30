Mısırlı darbe yanlılarından Gezi Parklı Erdoğan animasyonu

Mısır Çizgi Film Kanalı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında çok tartışılacak bir animasyon hazırladı.

Mısır’daki darbe yanlısı tarafların, darbeye sert dille karşı çıkan Başbakan Erdoğan’a eleştirileri devam ediyor.

Bu gruba son olarak Mısırlı Egyptoon adlı çizgi film ve animasyon yapımcıları da eklendi.

Grup Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'ı eleştiren kısa bir animasyon filmi hazırladı.



Animasyonda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır ile ilgili açıklamalarıyla birlikte Gezi Parkı’na yönelik tutumu eleştirildi.

İşte o animasyon: