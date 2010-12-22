-MISIRLI CASUS MOSSAD'A PARA İÇİN ÇALIŞMIŞ KAHİRE (A.A) - 22.12.2010 - Mısır'da, 3 gün önce İsrail gizli servisi MOSSAD hesabına casusluk yaptığı iddiası ile hakkında dava açılan Mısır vatandaşı Tarık Abdul Razek Hasan, MOSSAD'a para için çalıştığını söyledi. Mısır'da yayımlanan El Mısri Youm gazetesi'nin haberine göre, Yüksek Güvenlik Savcılığı'na itirafta bulunan Hasan, kendisi ve ailesinin geleceğini kurtaracak kadar para biriktirdikten sonra MOSSAD'dan ayrılmayı planladığını iddia etti. Casusluk işinden ayrılmaması için MOSSAD'ın kendisine sürekli para harcattığını ve masraflar çıkarttığını ileri süren Hasan, sahibi olduğu reklam şirketi aracılığı ile birçok Suriye ve Lübnan vatandaşından internet üzerinden iş başvurusu aldığını kaydetti. Hasan, telekomünikasyon şirketlerinde çalışan ve Mısır, Suriye ve Lübnan'da İsrail adına casusluk yapabilecek kişiler hakkında bilgi toplamakla suçlanmıştı. Savcılık yetkilileri, Ağustos ayında tutuklanan Hasan hakkında ülke güvenliğini tehlikeye atmak suçundan dava açıldığını açıklamışlardı. Yetkililer aynı olayla ilgili olarak, Mısır'da casusluk faaliyetlerinde bulundukları gerekçesiyle 2 İsrailli eski subay hakkında da gıyaplarında tutuklama kararı çıkardılar. Subayların daha önce Mısır'ı terkettikleri belirtiliyor.