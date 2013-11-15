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Dünya

Mısır'la Sisi'nin balayı ne kadar sürecek?

Ortadoğu uzmanlarından Robert Fisk, Mısırlıların generallere bir zaafı olduğu kanısında. Nasır, Sedat ve Mübarek hep ordu kaynaklı liderlerdi

15 Kasım 2013 11:33

Mısır belirsizlik ve şiddet arasında geleceğini ararken, ülkedeki askeri yönetimin lideri General Abdulfettah el Sisi bu geleceğin temel taşlarından biri olmaya aday görünüyor.

İngiltere'de yayınlanan Independent gazetesine göre, Sisi artık Mısır'ın yeni idolü. Gazetenin Ortadoğu uzmanı Robert Fisk, bir darbe ile eski devlet başkanını deviren Sisi, Mısır halkının giderek geniş kesimleri tarafından benimsendiğini savunuyor.

Müslüman Kardeşler üyesi devrik lider Mursi ülkenin seçimle işbaşına gelen ilk devlet başkanıydı.

 

Popüler lider Sisi

 

Robert Fisk, Sisi'nin halkın gönlünü kazandığı kanısında. Ancak bir uyarıda da bulunuyor. Dünyaca tanınan Ortadoğu uzmanı Fisk, güvenlik koşulları daha da kötüleşir veya ekonomik durum daha da bozulursa, Sisi'nin popülaritesini kaybedebileceği kanısında.

Fisk, Mısırlıların generallere bir zaafı olduğu kanısında. Nasır, Sedat, Mübarek hep ordu kaynaklı liderlerdi. Ancak Fisk, Sisi'ye gösterilen sevginin bu zaafın da ötesine geçtiğini yazıyor.

 

Çocuklaşma eğilimi

 

Robert Fisk, Mısır halkının Hüsnü Mübarek dönemindeki gibi bir "çocuklaşma" içinde olup olmadığını sorguluyor. Ancak alttan alta pek çok şeyin değişmiş olduğunu da ima ediyor. Independent yazarı, üst düzey bir Mısırlı yetkilinin, Sisi'nin sonsuza dek beğeni görmeyeceğini söylediğini aktarıyor. Mısırlı yetkili şunları söylüyor:

"Şu anda onun için herşey iyi gidiyor ama hele bir işler ters gitmeye başlasın, ekonomi kötüleşsin veya güvenlik ortamı kaybolsun, işte o zaman insanlar onu sorumlu tutmaya başlayacak."

 

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