Mısır'ın yeni cumhurbaşkanı Müslüman Kardeşler'in adayı Muhammed Mursi

Mısır'da cumhurbaşkanlığı seçiminin kesin sonuçları açıklandı. Seçimi Müslüman Kardeşler'in adayı Muhammed Mursi kazandı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı Seçim Komisyonu Başkanı Faruk Sultan, toplam 25 milyon 577 bin 511 oyun geçerli olduğu seçime katılım oranın yüzde 51,85 olarak gerçekleştiğini söyledi.

Sultan, Muhammed Mursi'nin geçerli oyların yüzde 51,3'ünü alarak cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı. Eski rejimin son başbakanı Ahmet Şefik ise yüzde 48,7 oranında oy alabildi.

Mursi'nin cumhurbaşkanı olduğunun ilan edilmesinin ardından Tahrir Meydanı'nda sevinç gösterileri başladı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasından önce AA'ya konuşan Mısırlı yetkililer, Yüksek Seçim Kurulu'nun önünde iki seçenek bulunduğunu belirterek, ya Hürriyet ve Adalet Partisi'nin (HAP) adayı Muhammed Mursi'nin galibiyetinin ilan edileceğini ya da üç bölgede seçimin tekrarına karar verileceğini öne sürmüştü. Yetkililer, Mursi'nin zaferinin ilan edilmesinin daha muhtemel göründüğünü de söylemişti.

Öte yandan Kurul'un, seçmen sayısının yoğun olduğu Minya, Garbiyye ve Feyyum vilayetlerinde seçimin tekrarına karar vermesinin de ihtimal dahilinde olduğu belirtilmişti.

Mısırlı yetkililer, dün akşam geç saatlere kadar toplantıya devam eden YSK üyelerinin Mursi'nin zaferinin ilanı konusunda mutabık kaldığını, ancak 'üst makamlarla' yapılan temasların ardından, seçimin tekrarı ihtimalinin de dışlanmadığını ifade emişti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda bu vilayetlerin ikisinde Mursi, birinde ise diğer aday Ahmed Şefik yarışı önde tamamlamıştı.