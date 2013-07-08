El Ahram: Mısır'da Baradey Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Bahaaddin Başbakan oldu

Mısır'da yayımlanan El Ahram gazetesi, Sosyal Demokrat Parti Kurucu Üyesi Ziyad El Bahaaddin'in Başbakan, Muhammed El Baradey'in Cumhurbaşkanı Yardımcısı olduğunu ileri sürdü.

Mursi karşıtlarının ve yandaşlarının kamp kurduğu iki meydan da bu akşam yine doldu. Mursi'nin göreve geri dönmesini isteyenler Adeviye Meydanı, Kahire Üniversitesi önü ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde eylem yaparken, Mursi karşıtları Tahrir Meydanı'nda gösteri yaptı.

Havai fişeklerin atıldığı Tahrir Meydanı'nda binlerce kişi Mursi karşıtı sloganlar atarken Mısır Hava Kuvvetleri de uçaklarla meydan üzerinden geçti.

Mısır'da yayımlanan bazı yayın organları, Kahire'nin Matarya bölgesinde bulunan Helmiya Köprüsü üzerinde Mursi karşıtları ve yandaşlarının karşı karşıya geldiğini ve çatışmalar yaşandığını yazdı.

Mısır'da yayımlanan El Ahram gazetesi de ilerleyen saatlerde Sosyal Demokrat Parti Kurucu Üyesi Ziyad El Bahaaddin'in Başbakan olarak atandığını öne sürdü. Eski Yatırım Komisyonu Başkanı olarak bilinen El Bahaddin'in babası ülkenin ünlü gazetecilerinden Ahmed Bahaaddin, Ahmed Abdunnasir döneminde hapis cezası almıştı.

El Ahram, başbakanlık görüşülen Nobel Barış Ödülü sahibi Muhammed El Baradey'in ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atandığını iddia etti.