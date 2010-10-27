-MISIR'IN UYDUSU UZAYDA KAYBOLDU KAHİRE (A.A) - 27.10.2010 - Mısır Ulusal Uzay Bilimleri Kurumu Başkanı Eymen El Desoki, yörüngeden çıkarak kaybolan Mısır'a ait EGYSAT-1 uydusunun, İsrail veya başka bir ülke tarafından kontrol edilmesinin imkansız olduğunu söyledi. Mısır'da devlet televizyonu Nil TV'de bir programa katılan El Desoki, 17 kilogram ağırlığındaki EGYSAT-1 uydusunun, yörüngesinden çıkarak kaybolduğunu belirterek, uydunun İsrail tarafından kontrol edilmiş olabileceği yönündeki iddiaların doğru olmayacağını kesin bir dille açıkladı. Uydunun kaybolmadan önce Mısırlı bir yer ekibi tarafından yönlendirildiğini ifade eden El Desoki, Ukrayna'dan bir ekibin kaybolan uydunun bulunması için çaba harcadığını söyledi. Uydunun ne zaman kaybolduğuna ilişkin bilgi vermeyen El Desoki, Ukraynalı bir şirket tarafından imal edilen uydunun kaybolmadan önce Mısır'a fotoğraf ve harita gönderdiğini kaydetti.