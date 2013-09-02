'Mısır’ın Türk hükümetine olan sabrı taşmak üzere'

Mısır geçici Cumhurbaşkanı Adli Mansur'un sözcüsü İhab Bedevi, başkent Kahire'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'yle ilgili konuştu.

Bedevi, "Mısır'ın, Türkiye hükümetine olan sabrı tükenmek üzere" dedi.

Sözcü, "Mısır, Türkiye ile ilişkilerine, halkları birbirine bağlayan güçlü bağlar gibi geniş bir çerçeveden bakıyor" ifadelerini de kullandı.

Mısır'daki olaylara ilişkin Bedevi, "Gelecek günler, Mısır devletinin olaylar karşısındaki tutumunun sağlıklı olduğunu gösterecek" ifadesini kullandı.