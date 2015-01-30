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Dünya
Deutsche Welle

Mısır'ın Sina Yarımadası'nda saldırı

Mısır’ın Sina Yarımadası'nda düzenlenen saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

30 Ocak 2015 10:53


Sina Yarımadası'nın kuzeyinde yer alan Ariş'te bombalı araç ve havan toplarının kullanıldığı saldırıların ardından şehirde saatlerce süren çatışmanın yaşandığı bildirildi.

Alman Basın Ajansı'na (dpa) bilgi veren bir yetkili, saldırılarda en az 40 kişinin öldüğünü, 30 kişinin de yaralandığını söyledi.

Ariş'te ekim ayından bu yana gece sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu.

Afrika Birliği zirvesine katılmak üzere Etiyopya'da bulunan Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah El Sisi'nin gelişmeler hakkında telefonla bilgi aldığı ve "saldırılardan sorumlu teröristlerin mevzilerini imha talimatını verdiği" açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Jennifer Psaki saldırıları kınadı. Sözcü, "ABD'nin Kahire'ye terörle mücadelede destek vereceğini" söyledi.

Saldırılar Ensar Beyt'ül Makdis (Kudüs Destekçileri) isimli terör örgütü tarafından üstlenildi. Örgüt bir süre önce IŞİD'e bağlılık yemini ettiğini ve adını "Sina Vilayetindeki IŞİD" olarak değiştirdiğini ilan etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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