Mısır'ın Sina Yarımadası'nda camiye bombalı saldırı; en az 235 ölü!

Mısır'da Sina yarımadasının kuzeyindeki Ariş kentinde bir camiye bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 235 kişi hayatını kaybetti, 125 kişi yaralandı. Mısır Hükümeti saldırıdan sonra 3 gün yas ilan etti.

Devlet televizyonu Mısır Devlet Başkanı Abdül Fettah el Sisi'nin saldırıdan kısa süre sonra bir güvenlik toplantısı düzenlediğini ve hükümetin üç günlük yas ilan ettiğini duyurdu.

Görgü tanıkları, Bir el-Abed'de bulunan bir camiye önce bombalı saldırı düzenlendiği daha sonra ise teröristlerin makineli tüfeklerle ateş açtığını belirtti.

Reuters’e konuşan görgü tanıklarının açıklamasında göre saldırganlar Gazze sınırına yakın Ariş kentinin batısındaki Bir el Abed’de bulunan El Ravdah camisine cuma namazı sırasında saldırdı.

CNN Türk canlı yayınına katılan Yrd. Doç. Dr. Savaş Biçer, saldırının bir terör saldırısı olduğunu ve IŞİD'in yaptığını aktardı.

Güvenlik güçlerini destekleyen cemaatin hedef alındığını söyleyen görgü tanıkları saldırganların bir bombayı infilak ettirdiğini ayrıca camidekilere 4 adet arazi aracından ateş açtıklarını aktardı.

Sağlık Bakanı Halid Megahid televizyonda yaptığı açıklamada en az 25 ambulansla yaralıların Er Ariş hastanelerine taşındığını söyledi.

IŞİD şüphesi

Saldırılarını şimdiye kadar daha çok güvenlik güçlerine ve onlarla işbirliği yapmakla suçladıkları sivillere yönelten IŞİD, aynı zamanda Mısırlı Hristiyanların kiliselerine ve hacılarına yönelik eylemlerle Sina'nın dışında da güçlenmeye çalışıyor.

IŞİD'in hedefleri arasında Sufiler de var ve bölgede cihatçılara karşı savaşan Bedevi milislerin aşiret liderlerinden biri, saldırıya uğrayan camiin Sufilerin gittiği bir ibadet yeri olarak bilindiğini söyledi.

Cihatçılar daha önce yaşlı bir Sufi lideri kaçırarak onu büyü ile uğraşmakla suçlayıp başını kesmişler, kaçırdıkları bir kısım Sufi sivili ise 'pişmanlık getirdiğini' söyleyerek serbest bırakmışlardı.

Mısır IŞİD'in yanısıra komşusu Libya'da üslenen El Kaide bağlancılı cihatçılarla da çatışıyor. Ensar ül İslam grubu Ekim ayında Mısır'ın batısındaki çölde kurduğu pusuda 16 polis öldürmüştü.

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