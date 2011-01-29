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Dünya

MISIR'IN LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE PROTESTO LONDRA (A.A)

29 Ocak 2011 21:42

-MISIR'IN LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE PROTESTO LONDRA (A.A) - 29.01.2011 - Mısır'ın Londra Büyükelçiliği önünde yüzlerce kişi toplanarak, "Mübarek'i istemiyoruz" diye sloganlar attı. Mısır'daki olaylara paralel olarak, İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Mısır vatandaşları bu ülkenin Londra Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenledi. Protestocular ellerinde "Mübarek'i istemiyoruz", "Defol Mübarek", "Diktatörlere hayır" yazılı çeşitli pankartlar ile Mısır bayrakları taşıdı. Protestocular adına AA muhabirine açıklama yapan Refik Bider, Mısır hükümetinin protestoculara yönelik sert müdahalesinden endişe duyduklarını söyleyerek, "Burada hepimiz, Mısır'daki insanların protesto hakkını savunuyoruz" dedi. Mevcut Mısır hükümetinin ülkeye yaptıklarının çok kötü olduğunu savunan Bider, "30 yıl, böyle bir diktatörlüğe katlanmak için yeterli bir zaman. Herkes bunun bitmesini istiyor" diye konuştu. İngiltere'nin, Mübarek hükümetini protesto eden halkın yanında durması gerektiğini kaydeden Bider, "İngiltere ve ABD, Mısır'da demokrasiyi savunmalı. Şimdi Mısırlıları destekleme zamanı" dedi.  Refik Bider, Mısır'daki gelişmelere bağlı olarak Londra'daki protestolarının süreceğini sözlerine ekledi.

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